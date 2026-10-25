https://mehrnews.com/x3drcz ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6989779 استانها گیلان استانها گیلان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ روایت مهر از شب دویست و سی و نهم تجمعات در ماسال ماسال- در این فیلم، روایت مهر از شب دویست و سی و نهم تجمعات در ماسال را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6989779 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سی و نهمین موج حضور بجنوردیها در میدان روایت خبرنگار مهر از تجمعات مردم ایلام طی شامگاه یکشنبه اجتماع پرشور مردم مازندران در خونخواهی رهبر شهید قرار ۲۳۹ مردم رودسر در میدان همزمان با شب های های فاطمیه برچسبها تجمع مردمی ماسال شهادت رهبر معظم انقلاب
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