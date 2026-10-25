سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دامپروری لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دامپروری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته استان لرستان با حضور کرم‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، درمنان، فرماندار خرم‌آباد، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، بهره‌برداران و متخصصان این حوزه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان آغاز به کار کرد.

نمایش ظرفیت‌های کشاورزی لرستان و انتقال دانش فنی

نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در آیین افتتاح این نمایشگاه با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای تخصصی برای معرفی توانمندی‌های استان اظهار کرد: بخش کشاورزی لرستان در حوزه‌های زراعت، باغداری، دامپروری و آبزی‌پروری از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و معرفی فناوری‌های نوین و ایجاد زنجیره‌های ارزش می‌تواند به بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها کمک کند.

وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای انتقال دانش فنی به بهره‌برداران، آشنایی با تجهیزات پیشرفته مکانیزاسیون و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران بخش کشاورزی فراهم می‌کند.

حرکت به‌سوی کشاورزی مدرن و پایدار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نقش فناوری در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی بیان کرد: گذار از روش‌های سنتی به کشاورزی مدرن، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌گیری از دانش در واحدهای تولیدی از اهداف مهم این بخش است.

صیادی حضور شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در نمایشگاه را زمینه‌ای برای معرفی راهکارهای نوین و توسعه کشاورزی پایدار دانست و بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های علمی و صنعتی برای بهبود فرایندهای تولید تأکید کرد.

عرضه تازه‌ترین تجهیزات و دستاوردهای کشاورزی

در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دامپروری لرستان، ده‌ها شرکت داخلی و تولیدکننده در حوزه‌های ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، نهاده‌های دامی، سامانه‌های نوین آبیاری و صنایع وابسته حضور دارند و محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

این رویداد با فراهم‌کردن زمینه آشنایی کشاورزان و بهره‌برداران با تجهیزات و فناوری‌های جدید، بستری برای تبادل تجربه، توسعه همکاری‌های تجاری و بررسی فرصت‌های گسترش بازار محصولات کشاورزی استان فراهم کرده است.

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دامپروری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته لرستان از سوم تا ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از غرفه‌های آن بازدید کنند.