به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در آیین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دامپروری لرستان، برگزاری این رویداد را فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، دستاوردها و فناوری‌های جدید این بخش دانست و اظهار کرد: نمایشگاه بستری مناسب برای آشنایی بهره‌برداران با امکانات و تجهیزات نوین و فراهم‌کردن زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها در واحدهای تولیدی است.

ضرورت ارتقای بهره‌وری در واحد سطح

وی با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری در واحد سطح افزود: از کشاورزان پیشرو استان دعوت می‌شود در روزهای برگزاری نمایشگاه از دستاوردهای جدید بازدید کنند، تجهیزات و فناوری‌های عرضه‌شده را با ادوات مورد استفاده خود مقایسه کنند و در صورت امکان، برای به‌کارگیری فناوری‌های کارآمدتر در فعالیت‌های تولیدی اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین نقش این نمایشگاه را در تقویت فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور مسئولان و مدیران اجرایی استان در چنین رویدادهایی می‌تواند به آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های موجود و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای ارتقای بهره‌وری عوامل تولید کمک کند.

افزایش تولید با وجود محدودیت منابع پایه

صیادی با اشاره به محدودیت منابع پایه، به‌ویژه زمین، بیان کرد: افزایش تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، دامپروری، زنبورداری و شیلات، نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات متناسب با نیازهای هر بخش است.

وی ابراز امیدواری کرد استقبال کشاورزان و بهره‌برداران از دستاوردهای ارائه‌شده در نمایشگاه، زمینه استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های جدید و برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر افزایش تولید و بهره‌وری را فراهم کند.

حضور ۶۲ شرکت از ۱۰ استان کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دامپروری استان با حضور ۶۲ شرکت از ۱۰ استان کشور از سوم تا ششم آبان‌ماه برپا شده است و علاقه‌مندان، کشاورزان و بهره‌برداران می‌توانند از محصولات، تجهیزات و دستاوردهای عرضه‌شده در این رویداد بازدید کنند.

این نمایشگاه با هدف معرفی فناوری‌های روز و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های فعال و بهره‌برداران بخش کشاورزی، فرصتی برای آشنایی با راهکارهای نوین افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های تولیدی در استان فراهم کرده است.