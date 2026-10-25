۳۱ پروژه عمرانی دامغان معطل اعتبار؛ انتقاد فرماندار از روند پیگیری‌

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه‌ناسار شامگاه یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی استان سمنان در استانداری، با انتقاد از پیگیری‌نشدن مناسب تخصیص اعتبارات عمرانی در استان و شهرستان دامغان از سوی مدیران، اظهار کرد: ۳۱ پروژه عمرانی مهم دامغان در انتظار تأمین اعتبار است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها بر اساس سند پیشرفت پروژه‌های مهم و طرح‌های اولویت‌دار شهرستان تعریف شده‌اند، افزود: متأسفانه این طرح‌ها تاکنون به اتمام نرسیده‌اند و تأمین اعتبار آن‌ها نیازمند پیگیری جدی‌تر دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار دامغان با اشاره به توزیع این پروژه‌ها بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تصریح کرد: ۹ پروژه در حوزه آب و فاضلاب، چهار پروژه در حوزه جهاد کشاورزی، سه پروژه در حوزه راه و شهرسازی و سه پروژه نیز در حوزه آموزش‌وپرورش قرار دارند.

نوچه‌ناسار ادامه داد: منابع آب، میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان نیز هرکدام دو پروژه در فهرست طرح‌های مهم شهرستان دارند و شش دستگاه دیگر نیز هرکدام مسئولیت یک پروژه را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اعتبارات عمرانی اختصاص‌یافته به دامغان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، گفت: فرمانداری دامغان از مجموع ۱۰۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب استانی، ۱۰۵ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی شهرستان اختصاص داده که معادل ۱۰۴ درصد تحقق سند توسعه و پیشرفت دامغان است.

فرماندار دامغان با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات ملی پروژه‌های شهرستان نیز بیان کرد: از مجموع سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب ملی، تاکنون تنها ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

نوچه‌ناسار با بیان اینکه میزان تحقق اعتبارات ملی پروژه‌های شهرستان به ۱۹ درصد رسیده است، بر ضرورت پیگیری جدی‌تر تأمین و تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و تحقق اهداف توسعه‌ای دامغان تأکید کرد.