به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در گفت‌وگو با شبکه آلمانی «اِی آر دی» اظهار داشت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که نمی‌توان به ادعاهای واشنگتن اعتماد کرد.

وی تاکید کرد: ایران همچنان آماده پیگیری مسیر دیپلماسی است، اما تسلیم خواسته‌های یک‌جانبه آمریکا نخواهد شد و تهران برای دفاع از کشور در برابر هر سناریویی آمادگی دارد. به گفته آقای بقایی آمریکا کماکان بر خواسته‌های یک‌جانبه خود اصرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آمریکا کمتر از سه هفته پس از توافق بر سر مجموعه‌ای از اصول در تفاهم اسلام آباد، از تعهدات خود عقب نشینی کرد.

وی اضافه کرد: ایران برای عبور امن کشتی‌های تجاری، مختصات و مسیرهای مشخصی را اعلام کرده بود اما فرماندهی مرکزی آمریکا و برخی کشورهای منطقه، کشتی‌ها را به استفاده از مسیر دیگری تشویق کردند و از مسیر جنوبی برای پشتیبانی لجستیکی نظامی استفاده می‌شد و ایران حق داشت از بهره برداری نظامی و خصمانه از این آبراه جلوگیری کند.