ضرورت تسریع در تکمیل فضاهای آموزشی و ورزشی بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی عصر امروز یکشنبه در دیدار با معاون مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس لرستان در محل فرمانداری بروجرد، اظهار کرد: برخی مناطق این شهرستان با کمبود زیرساخت‌های آموزشی مواجه هستند که می‌توان با استفاده از ظرفیت خیرین و همکاری بین‌بخشی فرمانداری و اداره‌کل نوسازی مدارس، برای رفع این کمبودها اقدام کرد.

ضرورت تسریع در تکمیل فضاهای آموزشی و ورزشی

وی با تأکید بر تعیین تکلیف و تکمیل اماکن آموزشی و ورزشی شهرستان افزود: پروژه‌های مرتبط با مدارس بروجرد باید با سرعت بیشتری تکمیل شوند تا دانش‌آموزان بتوانند از ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند.

فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به اهمیت تکمیل دبیرستان ۱۲ کلاسه ۱۷ شهریور این شهرستان، تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند زمینه تحصیل دانش‌آموزان را در فضایی آموزشی با تجهیزات نوین و به‌روز فراهم کند.

توسعه فضاهای آموزشی در مسیر تحقق عدالت آموزشی

ولدی با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر اجرای سیاست‌های دولت در زمینه ایجاد عدالت آموزشی در سطح استان خاطرنشان کرد: ساخت، توسعه، تجهیز و تکمیل پروژه‌های آموزشی شهرستان می‌تواند در کاهش کمبودها و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان بروجرد نقش مؤثری داشته باشد.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت خیرین برای پیشبرد طرح‌های آموزشی تأکید کرد و خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد.