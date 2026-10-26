خبرکزاری مهر، گروه‌ استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: در روزهایی که خاطره‌ی جنگ رمضان هنوز از ذهن جامعه پاک نشده و هشدار فصل سیلاب نیز در راه است، پرسش از آمادگی نظام امدادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اورژانس، نخستین نهادی است که در لحظه‌ی حادثه بر بالین مصدوم حاضر می‌شود و کیفیت عملکرد آن در دقایق ابتدایی، اغلب مرز میان زندگی و مرگ را تعیین می‌کند.

در جنگ اخیر، واحدهای امدادی استان البرز در شرایطی متفاوت از روزمرگی خدمت‌رسانی، ناچار به پوشش حوادث متعدد و انتقال مصدومان شدند.

برای آگاهی از چگونگی این تجربه و برنامه‌ی پیش رو، با احمد مهدوی، رئیس اورژانس استان البرز، گفت‌وگو کرده‌ایم. وی از عملکرد واحدهای عملیاتی در ایام جنگ، پیش‌بینی‌های لجستیکی برای احتمال تکرار بحران و استقرار نیروها در محورهای پرخطر مانند جاده چالوس سخن می‌گوید.

آنچه در ادامه می‌خوانید، شرح این گفت‌وگوست:

در ایام جنگ رمضان و حتی جنگ ۱۲ روزه، اورژانس البرز با چه تغییراتی در آرایش عملیاتی و ظرفیت امدادرسانی مواجه شد و برای کاهش زمان رسیدن به مصدومان چه اقداماتی انجام داد؟

در دوره جنگ، تعداد واحدهای عملیاتی را افزایش دادیم، اتوبوس‌آمبولانس‌ها را فعال کردیم و تعدادی از تیم‌های ویژه نیز وارد چرخه عملیات شدند.

موتورلانس‌ها در مراحل اولیه به محل حادثه اعزام می‌شدند تا شرایط را بررسی و اقدامات اولیه را انجام دهند و پس از آن آمبولانس‌ها به صحنه می‌رسیدند. در حوادثی که تعداد مصدومان بیشتر بود، اتوبوس‌آمبولانس‌ها را نیز اعزام می‌کردیم تا انتقال مصدومان به بیمارستان‌ها با ظرفیت بیشتری انجام شود.

اتوبوس‌آمبولانس‌های اورژانس البرز چه ظرفیتی برای انتقال مصدومان دارند و در حوادث پرتلفات چه نقشی ایفا می‌کنند؟

اتوبوس‌آمبولانس‌های ما ۱۱ تخت دارند و در برخی شرایط امکان انتقال تا ۱۵ بیمار نیز با آن‌ها فراهم می‌شود. این واحدها در حوادثی که تعداد مصدومان زیاد است، به کمک ناوگان آمبولانسی می‌آیند و ظرفیت انتقال بیماران به مراکز درمانی را افزایش می‌دهند.

در شرایطی که آمبولانس‌ها هنوز به محل حادثه نرسیده‌اند، چه سازوکاری برای انجام اقدامات اولیه درمانی وجود دارد؟

تعدادی از همکاران ما خارج از شیفت کاری نیز در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند. در صورت بروز حادثه و نیاز به حضور فوری، این نیروها حتی از منزل به محل اعزام می‌شدند و اقدامات اولیه را انجام می‌دادند تا واحدهای عملیاتی به صحنه برسند.

با توجه به احتمال تکرار بحران‌های گسترده، آیا ظرفیت عملیاتی اورژانس البرز نسبت به دوره جنگ افزایش خواهد یافت؟ این افزایش در چه بخش‌هایی پیش‌بینی شده است؟

روز گذشته جلسه داشتیم و موضوعات مربوط به پشتیبانی عملیات را بررسی کردیم. برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت، از جمله بنزین و گازوئیل، تجهیزات درمانی، ملزومات لجستیکی و حتی روغن موردنیاز آمبولانس‌ها انجام شده است.

هدف این است که در صورت بروز حادثه، واحدهای عملیاتی سریع‌تر وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند و ظرفیت امدادرسانی نسبت به دوره جنگ قبلی افزایش پیدا کند.

ذخایر سوخت و تجهیزات پیش‌بینی‌شده تا چه مدت می‌تواند فعالیت ناوگان اورژانس را در شرایط بحرانی پشتیبانی کند؟

در جلسه مدیریت بحران، موضوع تأمین سوخت و تجهیزات لجستیکی و درمانی مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط اضطراری انجام شده است.

با توجه به احتمال وقوع سیلاب و حوادث جاده‌ای در فصل پیش‌رو، چه ظرفیت امدادی در محورهای حادثه‌خیز استان، به‌ویژه جاده چالوس، مستقر شده است؟

برای مدیریت این حوادث از تجربه سال‌های گذشته استفاده می‌کنیم و تلاش کرده‌ایم نیروهایی را که مهارت و تجربه بیشتری در عملیات دارند، در محورهای موردنیاز مستقر کنیم.

در حال حاضر، یک اتوبوس‌آمبولانس و چهار دستگاه آمبولانس با فاصله مناسب در جاده چالوس مستقر هستند تا در صورت وقوع حادثه، نیروهای امدادی بتوانند وارد عمل شوند.

در صورت وقوع سیلاب یا حادثه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور که دسترسی زمینی به آن‌ها دشوار است، اورژانس البرز چگونه به مصدومان دسترسی پیدا می‌کند؟

بالگرد اورژانس نیز فعال است و در صورت وقوع حادثه در مناطقی که دسترسی زمینی به آن‌ها دشوار باشد، می‌توانیم از ظرفیت بالگرد برای رسیدن به محل و امدادرسانی استفاده کنیم.

گفته‌های رئیس اورژانس البرز نشان می‌دهد تجربه‌ی جنگ فقط خاطره نمانده و به برنامه تبدیل شده است: جلسه‌ی بحران، پیش‌بینی سوخت و روغن و تجهیزات درمانی، اتوبوس‌آمبولانس و بالگرد در جاده چالوس، و نیروهایی که حتی خارج از شیفت خودشان را به صحنه می‌رسانند. در بحران، همین دقایق اول است که همه‌چیز را تعیین می‌کند.

اما اعلام آمادگی تازه نیمی از ماجراست. نیم دیگر را عدد و رقم تعیین می‌کند: چند آمبولانس و موتورلانس واقعاً آماده‌به‌کار است، در بدترین حالت چند دقیقه طول می‌کشد تا نیرو بالای سر مصدوم برسد، یک‌جا چند نفر را می‌شود جابه‌جا کرد و ذخایر برای چند روز کافی است.

انتشار این اطلاعات می‌تواند اعتماد افکار عمومی به آمادگی نظام امدادی استان را بیش از پیش افزایش دهد. امید است با اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره‌ی ظرفیت‌ها و ذخایر عملیاتی، آمادگی اورژانس البرز برای مردم شفاف‌تر شود.