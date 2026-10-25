به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا امیر امجدی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در جمع حاضران با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: محبت به اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) از مشترکات مهم میان مسلمانان است و توجه به فضائل و سیره آن بزرگواران می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت و همدلی میان اهل سنت و اهل تشیع باشد.

وی با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، به دلیل تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این اقدام را نشانه احترام به اهل‌بیت پیامبر (ص) و مورد قدردانی علمای اهل سنت دانست.

امام جمعه شویشه با اشاره به آیه ۳۳ سوره احزاب و جایگاه اهل‌بیت (ع) در قرآن کریم، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) از شخصیت‌های برجسته خاندان پیامبر اکرم (ص) هستند و در روایات معتبر اهل سنت نیز فضائل فراوانی درباره ایشان نقل شده است.

امجدی با اشاره به روایات مربوط به جایگاه حضرت فاطمه (س) در منابع حدیثی اهل سنت افزود: پیامبر اکرم (ص) جایگاه والایی برای دختر خود قائل بودند و در روایات، محبت و احترام به ایشان مورد تأکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: شناخت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) نباید تنها به بیان فضائل و جایگاه ایشان محدود شود، بلکه باید پیام‌های اخلاقی و اجتماعی زندگی آن حضرت را شناخت و در زندگی روزمره به کار بست.

ساده‌زیستی و قناعت الگویی برای زندگی امروز

امام جمعه شهر شویشه با تأکید بر ضرورت پرهیز از تجمل‌گرایی و چشم‌وهم‌چشمی، ساده‌زیستی را از مهم‌ترین درس‌های زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) دانست و گفت: انسان نباید ارزش زندگی خود را با امکانات مادی دیگران مقایسه کند؛ چراکه آرامش، سلامت و محبت خانوادگی از مهم‌ترین نعمت‌های زندگی هستند.

وی افزود: گاهی افراد با مشاهده خانه‌ها و امکانات دیگران، از داشته‌های خود احساس نارضایتی می‌کنند، درحالی‌که ممکن است صاحبان همان امکانات با مشکلات و گرفتاری‌هایی مواجه باشند که از دید دیگران پنهان است.

امجدی با اشاره به روایت‌هایی از زندگی حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع)، بر اهمیت قناعت، پاک‌دستی و پرهیز از مال حرام تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: پایبندی به حلال و حرام و توجه به مشروعیت درآمد، باید در همه شرایط زندگی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استحکام خانواده تنها به امکانات مادی وابسته نیست، اظهار کرد: خانه را می‌توان با آجر و مصالح ساخت، اما آنچه خانواده را پایدار نگه می‌دارد، محبت، اخلاق نیکو و رفتار شایسته اعضای آن با یکدیگر است.

امام جمعه شهر شویشه افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) با وجود دشواری‌های زندگی، الگویی از همراهی، صبوری و محبت در خانواده بودند و زندگی ایشان نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی نباید بهانه‌ای برای تضعیف روابط خانوادگی و بی‌احترامی به یکدیگر باشد.

امجدی همچنین با اشاره به توجه حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) به نیازمندان، بر ضرورت تقویت روحیه ایثار، بخشش و دستگیری از افراد نیازمند در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به سختی‌هایی که حضرت فاطمه زهرا (س) در زندگی تحمل کردند، خاطرنشان کرد: انسان در شرایط دشوار نباید امید خود را از دست بدهد، بلکه باید با توکل به خداوند و حفظ ایمان، مسیر زندگی را ادامه دهد.

امام جمعه شویشه افزود: امید به خداوند و توجه به زندگی معنوی، می‌تواند انسان را در مواجهه با مشکلات یاری کند و مانع از آن شود که دشواری‌های زندگی، او را از مسئولیت‌های فردی و اجتماعی دور سازد.

مطالبه‌گری مسئولانه حقی که نباید فراموش شود

امجدی در بخش دیگری از سخنان خود، مطالبه‌گری را از دیگر درس‌های قابل توجه سیره حضرت فاطمه زهرا (س) برشمرد و گفت: پیگیری حقوق مشروع و بیان مطالبات به شیوه‌ای شجاعانه و مسئولانه، از موضوعاتی است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان به مطالبات مردم اظهار کرد: مسئولیت در نظام اسلامی باید با تعهد، صداقت، اخلاق و خدمتگزاری همراه باشد و افرادی که مسئولیتی برعهده می‌گیرند، باید در عمل به ارزش‌های دینی و انقلابی پایبند باشند.

امام جمعه شهر شویشه با قدردانی از افرادی که با حضور و تلاش مستمر در عرصه‌های اجتماعی برای خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نباید فداکاری و تلاش کسانی را که بدون چشمداشت مادی برای کشور و مردم خود وقت می‌گذارند، نادیده گرفت.

وی تأکید کرد: خدمت به مردم باید برخاسته از اعتقاد، مسئولیت‌پذیری و علاقه به میهن باشد، نه با هدف دستیابی به مقام و منافع شخصی.

امجدی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت محبت اهل‌بیت (ع) در میان مسلمانان، ابراز امیدواری کرد که با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، زمینه گسترش اخلاق، ساده‌زیستی، همدلی، مسئولیت‌پذیری و وحدت در جامعه بیش از پیش فراهم شود.