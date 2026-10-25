به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی موسوی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هفت برنامه فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و حمایت از نویسندگان بومی در شهرستان سلسله پیش‌بینی شده است.

از نمایشگاه کتاب تا پویش «هر نفر، یک کتاب»

وی افزود: برگزاری آیین افتتاحیه هفته کتاب، نمایشگاه کتاب، نشست‌های نقد و بررسی، پویش «هر نفر، یک کتاب»، برنامه‌های قصه‌گویی و بلندخوانی، مسابقات فرهنگی و ادبی و طرح اهدای کتاب و مبادله کتاب، هفت برنامه پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلسله با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در ترویج کتابخوانی بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف تقویت علاقه به مطالعه در میان کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و همچنین گسترش فعالیت‌های ادبی و فرهنگی طراحی شده‌اند.

اجرای برنامه‌ها منوط به تأمین اعتبار است

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های هفته کتاب با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلسله قرار دارد، اما تحقق آن‌ها به تأمین اعتبار و منابع مورد نیاز وابسته است.