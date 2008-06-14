شرکت "آمونا" مالزی میدان رسالت را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران، مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران، محمود زیرکچیان زاده افزود: در حالی شرکت نفت مالزی - پتروناس - با صدور بیانیه ای گزارش های موجود مبنی بر امضای قرارداد برای توسعه میدان رسالت در خلیج فارس را رد کرده، که از سوی شرکت نفت فلات قاره هیچ مذاکره ای با این شرکت انجام نشده است.

وی ادامه داد: پس از برگزاری نشست رسمی آغاز به کار اجرایی ( Kick Of Meeting) طرح توسعه میدان رسالت با حضور مدیران شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت آمونا (Amona ) مالزی در اردیبهشت ماه سال جاری، این شرکت توسعه میدان رسالت را آغاز نمود و هیچ شرکت ثالثی در این پروژه نقشی ندارد.

طرح توسعه میدان نفتی رسالت با نفت سبک با درجه APIحدود 35 ، شامل افزایش تولید از 8 هزار بشکه کنونی به 47 هزار بشکه در روز می باشد که قرار است توسط شرکت آمونا مالزی به عنوان پیمانکار پروژه ظرف مدت 41 ماه به انجام برسد. این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت خام میدان نفتی رسالت و بازیافت اضافی انباشتی 230 میلیون بشکه نفت خام و به منظور ایجاد تاسیسات سطح الارضی و سکوها و 18 حلقه چاه تولیدی و 12 حلقه چاه تزریقی به انجام می رسد.

میدان نفتی رسالت در فاصله حدود 90-85 کیلومتری جزیره لاوان و در خلیج فارس قرار گرفته است. این میدان شامل چهار مخزن می باشد و تاکنون در این میدان 14 حلقه چاه حفر شده است.