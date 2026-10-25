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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

رهبر معظم انقلاب: شیطان را تحقیر کنید

رهبر معظم انقلاب: شیطان را تحقیر کنید

بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه‌شان برای نخستین بار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در درس خارج فقه‌شان برای اولین‌بار منتشر شد.

ایشان با یادآوری آیه مبارکه ۷۶ سوره نساء که می‌فرماید «إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا»: همانا نیرنگ شیطان ضعیف است، عنوان کردند: وقتی به شیطان می‌رسید، سینه‌تان را ستبر کنید! سرتان را بالا بگیرید! از بالا به او نگاه کنید! تحقیرش کنید!

در ادامه کلیپی از سخنان رهبر معظم انقلاب را می‌بینید:

کد مطلب 6989820

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