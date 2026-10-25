رهبر معظم انقلاب: شیطان را تحقیر کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در درس خارج فقه‌شان برای اولین‌بار منتشر شد.



ایشان با یادآوری آیه مبارکه ۷۶ سوره نساء که می‌فرماید «إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا»: همانا نیرنگ شیطان ضعیف است، عنوان کردند: وقتی به شیطان می‌رسید، سینه‌تان را ستبر کنید! سرتان را بالا بگیرید! از بالا به او نگاه کنید! تحقیرش کنید!



در ادامه کلیپی از سخنان رهبر معظم انقلاب را می‌بینید: