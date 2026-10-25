https://mehrnews.com/x3drdz ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6989828 استانها کردستان استانها کردستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ دویست و سی و نهمین شب از اجتماع مردم کردستان در حمایت از وطن سنندج- دویست و سی و نهمین شب از اجتماع مردم کردستان در حمایت از وطن و نیروهای مسلح را در این فیلم ملاحظه میکنید. دریافت 30 MB کد مطلب 6989828 کپی شد مطالب مرتبط سادهزیستی و مطالبهگری را از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) بیاموزیم پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه تداوم تجمعات شبانه مردم آستانه اشرفیه برای دویست و سی و نهمین شب برچسبها کردستان اجتماع مردمی سنندج
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