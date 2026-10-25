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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

دویست و سی و نهمین شب از اجتماع مردم کردستان در حمایت از وطن

دویست و سی و نهمین شب از اجتماع مردم کردستان در حمایت از وطن

سنندج- دویست و سی و نهمین شب از اجتماع مردم کردستان در حمایت از وطن و نیروهای مسلح را در این فیلم ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6989828

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