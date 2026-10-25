دویست و سی و نهمین شب از اجتماع مردم کردستان در حمایت از وطن

سنندج- دویست و سی و نهمین شب از اجتماع مردم کردستان در حمایت از وطن و نیروهای مسلح را در این فیلم ملاحظه می‌کنید.