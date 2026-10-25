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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

ضرورت کاهش خطرات خطوط نفتی در محدوده شهری سمنان

ضرورت کاهش خطرات خطوط نفتی در محدوده شهری سمنان

سمنان- فرماندار سمنان خواستار پیگیری جدی برنامه‌های ایمن‌سازی خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت حوادث احتمالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌شرق در فرمانداری سمنان، بر ضرورت حفاظت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و ارتقای ایمنی در مناطق شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در مرکز استان سمنان افزود: اطلاع از اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی خطوط انتقال، میزان آمادگی مجموعه برای مواجهه با شرایط اضطراری و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آینده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت کاهش مخاطرات ناشی از عبور خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی از محدوده شهری، خواستار همکاری و هماهنگی مستمر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌شرق با فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط شد.

صمیمیان ادامه داد: برنامه‌های ایمن‌سازی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث احتمالی باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول نیز آمادگی لازم را برای مواجهه با خطرات احتمالی و مدیریت بحران داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تداوم هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول اظهار کرد: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی باید هم‌زمان با کاهش مخاطرات شهری دنبال شود تا زمینه ارتقای ایمنی و تأمین آرامش و آسایش شهروندان فراهم شود.

کد مطلب 6989830

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