هشدار نارنجی هواشناسی در استان سمنان؛ شاهرود و میامی در معرض سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با استقرار سامانه کم‌فشار بارشی و برودتی در نقاط مختلف استان سمنان، به‌ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار نارنجی نسبت به بارش‌های رگباری، وزش باد شدید، کاهش دما و احتمال وقوع سیلاب‌های نقطه‌ای هشدار داد.

این هشدار روز دوشنبه با توجه به فعالیت سامانه بارشی و احتمال بروز مخاطرات جوی در نقاط مختلف استان صادر شده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، نیمه شمالی، ارتفاعات و مناطق شمال شرقی استان بیش از سایر مناطق در معرض پیامدهای این سامانه قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی اظهار کرد: احتمال بروز خسارت ناشی از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید، دلیل صدور این هشدار است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه احتمال وقوع سیلاب‌های نقطه‌ای در نیمه شمالی، ارتفاعات و شمال شرق استان سمنان وجود دارد، افزود: شهرستان شاهرود بیش از سایر مناطق استان در معرض احتمال وقوع سیلاب قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سایر نقاط استان نیز تحت تأثیر این سامانه جوی قرار می‌گیرند، گفت: وزش باد شدید، کاهش دما و بارش‌های رگباری از جمله پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده برای مناطق مختلف استان است؛ با این حال، از فردا به‌تدریج از میزان ابرناکی آسمان کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به پیش‌بینی مه‌آلودگی، بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در مناطق مستعد طی روز دوشنبه، بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد و گفت: کنترل و لایروبی شبکه‌های آبراهه، جوی‌ها، کانال‌ها، مسیرهای عبور آب و دهانه پل‌ها از جمله اقدامات ضروری برای کاهش خسارت‌های احتمالی است.

مصطفوی همچنین با تأکید بر پرهیز از صعود به ارتفاعات و مناطق کوهستانی، به‌ویژه در شهرستان‌های دامغان و شاهرود، تصریح کرد: شهروندان از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند تا خطرات ناشی از سیلاب‌های احتمالی به حداقل برسد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، آسمان شهر سمنان طی روز دوشنبه نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد، کاهش دما و احتمال رگبار در ارتفاعات کوهستانی پیش‌بینی می‌شود. در مناطق غربی استان نیز وزش باد و در مناطق شمالی بارش باران دور از انتظار نیست.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شهرستان‌های شاهرود و میامی بیشترین میزان بارش را در جریان فعالیت این سامانه تجربه خواهند کرد؛ موضوعی که ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی را در مناطق مستعد وقوع سیلاب دوچندان می‌کند.