بسته ایران و 1+5 نقاط مشترک فراوان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به همراه نمایندگان 1+5 به تهران سفر کرده است در دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از تحویل بسته پیشنهادی و نامه کشورهای 1+5 اظهار داشت : ما در خواست داریم که جمهوری اسلامی ایران بسته ارائه شده را به طور جامع بررسی کند.

وی افزود: ما به تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران احترام خاصی قائلیم و تاکید می کنیم که حق جمهوری اسلامی ایران را در فناوری صلح آمیز به طور کامل شناسایی می کنیم .

نماینده عالی سیاسی اتحادیه اروپا گفت: ما در بسته جمهوری اسلامی ایران نقاط مشترک مناسبی را یافته ایم که این نکات می تواند زمینه مشترک شروع مذاکرات را فراهم سازد.



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