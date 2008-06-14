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۲۵ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

سولانا در دیدار متکی:

بسته ایران و 1+5 نقاط مشترک فراوان دارد

بسته ایران و 1+5 نقاط مشترک فراوان دارد

سولانا بعد از تحویل بسته پیشنهادی 1+5 و نامه وزرای خارجه این کشورها به متکی اعلام کرد که در بسته جمهوری اسلامی ایران نقاط مشترک مناسبی را با بسته پیشنهادی خود یافته که این نکات می تواند زمینه مشترک شروع مذاکرات را فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به همراه نمایندگان 1+5 به تهران سفر کرده است در دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از تحویل بسته پیشنهادی و نامه کشورهای 1+5 اظهار داشت : ما در خواست داریم که جمهوری اسلامی ایران بسته ارائه شده را به طور جامع بررسی کند.

وی افزود: ما به تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران احترام خاصی قائلیم و تاکید می کنیم که حق جمهوری اسلامی ایران را در فناوری صلح آمیز به طور کامل شناسایی می کنیم .

نماینده عالی سیاسی اتحادیه اروپا گفت: ما در بسته جمهوری اسلامی ایران  نقاط مشترک مناسبی را یافته ایم که این نکات می تواند زمینه مشترک شروع مذاکرات را فراهم سازد.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 698984

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