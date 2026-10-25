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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۹

ملت ایران پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌ اند

ملت ایران پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌ اند

یاسوج-فرمانده قرارگاه امام علی (ع) گفت: ملت ایران پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌ اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی شامگاه یکشنبه در دویست‌وسی‌ونهمین شب مقاومت در اجتماع بزرگ مردم یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی، هم‌زمان با تجلیل از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مردم این استان در مقاطع حساس تاریخی با روحیه سلحشوری، فداکاری و ولایت‌مداری در میدان حضور داشته‌اند و همواره نقش مؤثری در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به سابقه تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و نظام سلطه افزود: دشمنی با ملت ایران به تحولات و جنگ‌های اخیر محدود نمی‌شود، بلکه از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان با طراحی کودتا، حادثه طبس و تحمیل جنگ هشت‌ساله از سوی رژیم بعث عراق، برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی تلاش کردند.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) ادامه داد: با رهبری امام خمینی (ره) و ایستادگی ملت ایران، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند و انقلاب اسلامی با اتکا به ایمان مردم و حضور آگاهانه آنان، مسیر خود را ادامه داد.

سردار شاکرمی با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی، اقتصادی و امنیتی علیه کشورمان در سال‌های اخیر تصریح کرد: دشمنان در جنگ اخیر با هدف براندازی نظام اسلامی و با استفاده از امکانات گسترده وارد میدان شدند و مراکز نظامی و امنیتی، زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و رهبری کشور را هدف قرار دادند؛ اما به گفته وی، تدابیر رهبر معظم انقلاب و حضور مردم در صحنه، نقشه‌های دشمنان را با ناکامی مواجه کرد.

وی در ادامه، انهدام بیش از ۱۶ پایگاه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در منطقه و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی به جبهه مقابل را از جمله دستاوردهای مقاومت ملت ایران برشمرد.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) با تأکید بر نقش نسل جوان در حفظ امنیت و اقتدار کشور گفت: جوانان ایران اسلامی با تکیه بر خودباوری، شجاعت و توانمندی‌های داخلی، در برابر تهدیدها ایستاده‌اند و روحیه ایثار و فداکاری آنان در عرصه‌های مختلف نمایان است.

شاکرمی همچنین با اشاره به جایگاه مردم کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس و تحولات اخیر خاطرنشان کرد: حضور پرشور، به‌موقع و آگاهانه مردم این استان در صحنه‌های دفاع از نظام و انقلاب، نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی آنان به ارزش‌های ملی و اسلامی است.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد همواره خاستگاه دلاورمردان و ایثارگران بوده است، افزود: مردم این دیار با وجود محدودیت امکانات در مقاطع حساس تاریخی در برابر دشمنان ایستادگی کرده و سهم مؤثری در دفاع از کشور داشته‌اند.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) در پایان با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا بر روحیه مقاومت ملت ایران تأکید کرد: درس ایستادگی و مقاومت را از مکتب عاشورا آموخته‌ایم و امروز به برکت خون شهدا و حضور مردم، توان دفاعی و بازدارندگی کشور به سطحی از اقتدار رسیده است که جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6989846

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