به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی شامگاه یکشنبه در دویست‌وسی‌ونهمین شب مقاومت در اجتماع بزرگ مردم یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی، هم‌زمان با تجلیل از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مردم این استان در مقاطع حساس تاریخی با روحیه سلحشوری، فداکاری و ولایت‌مداری در میدان حضور داشته‌اند و همواره نقش مؤثری در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به سابقه تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و نظام سلطه افزود: دشمنی با ملت ایران به تحولات و جنگ‌های اخیر محدود نمی‌شود، بلکه از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان با طراحی کودتا، حادثه طبس و تحمیل جنگ هشت‌ساله از سوی رژیم بعث عراق، برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی تلاش کردند.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) ادامه داد: با رهبری امام خمینی (ره) و ایستادگی ملت ایران، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند و انقلاب اسلامی با اتکا به ایمان مردم و حضور آگاهانه آنان، مسیر خود را ادامه داد.

سردار شاکرمی با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی، اقتصادی و امنیتی علیه کشورمان در سال‌های اخیر تصریح کرد: دشمنان در جنگ اخیر با هدف براندازی نظام اسلامی و با استفاده از امکانات گسترده وارد میدان شدند و مراکز نظامی و امنیتی، زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و رهبری کشور را هدف قرار دادند؛ اما به گفته وی، تدابیر رهبر معظم انقلاب و حضور مردم در صحنه، نقشه‌های دشمنان را با ناکامی مواجه کرد.

وی در ادامه، انهدام بیش از ۱۶ پایگاه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در منطقه و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی به جبهه مقابل را از جمله دستاوردهای مقاومت ملت ایران برشمرد.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) با تأکید بر نقش نسل جوان در حفظ امنیت و اقتدار کشور گفت: جوانان ایران اسلامی با تکیه بر خودباوری، شجاعت و توانمندی‌های داخلی، در برابر تهدیدها ایستاده‌اند و روحیه ایثار و فداکاری آنان در عرصه‌های مختلف نمایان است.

شاکرمی همچنین با اشاره به جایگاه مردم کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس و تحولات اخیر خاطرنشان کرد: حضور پرشور، به‌موقع و آگاهانه مردم این استان در صحنه‌های دفاع از نظام و انقلاب، نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی آنان به ارزش‌های ملی و اسلامی است.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد همواره خاستگاه دلاورمردان و ایثارگران بوده است، افزود: مردم این دیار با وجود محدودیت امکانات در مقاطع حساس تاریخی در برابر دشمنان ایستادگی کرده و سهم مؤثری در دفاع از کشور داشته‌اند.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) در پایان با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا بر روحیه مقاومت ملت ایران تأکید کرد: درس ایستادگی و مقاومت را از مکتب عاشورا آموخته‌ایم و امروز به برکت خون شهدا و حضور مردم، توان دفاعی و بازدارندگی کشور به سطحی از اقتدار رسیده است که جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد.