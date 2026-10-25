https://mehrnews.com/x3drf3 ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6989851 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ تجمع باشکوه ایرانشهریها با حضور قاریان بین المللی ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر تجمع شبانه خود را با حضور قاریان برجسته ملی و بین المللی برگزار کردند. دریافت 29 MB کد مطلب 6989851 کپی شد مطالب مرتبط روایت امید و پیشرفت از پارک علم و فناوری سیستانوبلوچستان گفتگوی مجری تلویزیون با مردم در بازار رسولی زاهدان قاب ماندگار همدلی فارس و بلوچ در ویژه برنامه «محفل» در ایرانشهر برچسبها اجتماع مردمی تجمع مردمی ایرانشهر
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