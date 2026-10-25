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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱

تجمع باشکوه ایرانشهری‌ها با حضور قاریان بین المللی

تجمع باشکوه ایرانشهری‌ها با حضور قاریان بین المللی

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر تجمع شبانه خود را با حضور قاریان برجسته ملی و بین المللی برگزار کردند.

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کد مطلب 6989851

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