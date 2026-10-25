رحمانی: غارسهولان مهاباد در مسیر جهانی شدن؛آغاز مطالعات توسعه ای

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بکشنبه شل در جریان بازدید از غار آبی سهولان مهاباد با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای بر پایه مطالعات کارشناسی، افزود: در برنامه توسعه سهولان، علاوه بر حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه پس از تکمیل مطالعات و نهایی شدن طرح، عملیات اجرایی با سرعت و به‌صورت مرحله‌بندی شده آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مسیر با بهره‌گیری از تجربه طرح‌های توسعه‌ای مجموعه‌هایی همچون آرامگاه شمس تبریزی و تپه حسنلو دنبال می‌شود.

رحمانی ادامه داد: پس از تکمیل مطالعات و نهایی‌شدن طرح توسعه، عملیات اجرایی آن با سرعت آغاز می‌شود و اجرای پروژه نیز به‌صورت مرحله‌بندی‌شده و با الگوبرداری از تجربه اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مجموعه‌هایی مانند آرامگاه شمس و تپه حسنلو دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه اقتصادی منطقه گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری غار سهولان می‌تواند علاوه بر افزایش جذابیت این مقصد برای گردشگران داخلی و خارجی، زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد جوامع پیرامونی را فراهم کند.

غار سهولان با تالاب‌های زیرزمینی، دالان‌های شگفت‌انگیز و امکان قایق‌سواری در دل آب‌های زلال، از جاذبه‌های شاخص گردشگری منطقه مهاباد است که با برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند گردشگران بیشتری را به این منطقه جذب کند.

توسعه گردشگری سهولان تنها به زیباسازی یک مقصد طبیعی محدود نمی‌شود و این طرح می‌تواند زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد مردم منطقه را فراهم کند و سهم مهاباد را در گردشگری داخلی و بین‌المللی ارتقا دهد.