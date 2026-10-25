به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش خلیفان مهاباد اظهار کرد: چندین پروژه مهم راهسازی در استان در دست اجراست که در این میان، بهبود دسترسی به پایانه‌های مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های زیرساختی استان افزود: تکمیل محور شمال به جنوب، به‌ویژه قطعات میاندوآب به بوکان، در اولویت قرار دارد و پس از آن، تکمیل و بهسازی سایر محورهای ارتباطی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به سفرهای شهرستانی و بررسی مشکلات مناطق کم‌برخوردار گفت: مسائل و مطالبات این مناطق باید به‌صورت میدانی بررسی شود تا اقدامات انجام‌شده به نتایج ملموس و موثر در بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.

ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف استان

رحمانی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه اظهار کرد: بخش خلیفان مهاباد از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و دامپروری برخوردار است و ایجاد شهرک کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، گردشگری و دیگر قابلیت‌های اقتصادی خلیفان افزود: میزان اعتبار اختصاص‌یافته به این شهر از بودجه پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است.

استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف استان تاکید کرد و گفت: مسئولان باید با تمام توان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن اقدام کنند.

رحمانی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی شهرک کشاورزی، ایجاد شهرک صنعتی و فعال‌سازی معادن منطقه با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌تواند زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و رونق اقتصادی بخش خلیفان فراهم کند.

وی همچنین رسیدگی به مطالبات مردم منطقه در حوزه‌های مختلف را ضروری دانست و بر راه‌اندازی مرکز توزیع کود شیمیایی، تامین فیبر نوری و گسترش دسترسی روستاها به اینترنت تاکید کرد.

رحمانی تکمیل مدارس روستایی، جمع‌آوری مدارس کانکسی با مشارکت خیران و رفع مشکلات سیستم‌های گرمایشی مدارس را از دیگر موضوعات مورد تاکید در رسیدگی به مسائل بخش خلیفان عنوان کرد.

ضرورت راه‌اندازی ناحیه صنعتی در خلیفان

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه، نبود ناحیه صنعتی و فراهم نبودن زمینه کافی برای جذب سرمایه‌گذاران را از مشکلات بخش خلیفان عنوان کرد و خواستار توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی این منطقه شد.

سلام ستوده افزود: راه‌اندازی مرکز توزیع کود شیمیایی و ایجاد جایگاه سوخت از دیگر نیازهای شهر خلیفان است که باید برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به مشکلات ارتباطی و درمانی منطقه اظهار کرد: وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و تامین یک دستگاه آمبولانس برای درمانگاه خلیفان نیازمند بررسی و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به قرار گرفتن تعدادی از روستاهای منطقه در محدوده مرزی گفت: بهره‌مندی ساکنان این روستاها از کارت ویژه مرزنشینی باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه استفاده آنان از مزایای این طرح فراهم شود.

کاهش جمعیت خلیفان در پی مهاجرت به حاشیه مهاباد

فرماندار ویژه مهاباد هم در این جلسه با اشاره به کاهش جمعیت بخش خلیفان در ۱۰ سال گذشته گفت: بخش زیادی از این کاهش جمعیت ناشی از مهاجرت ساکنان روستاها به حاشیه شهر مهاباد بوده است.

محمدصادق امیرعشایری کمبود فضای آموزشی را از مشکلات این بخش برشمرد و افزود: هم‌اکنون ۳۱ مدرسه کانکسی در بخش خلیفان فعال است و پنج روستا نیز فاقد مدرسه هستند.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های ارتباطی این بخش اظهار کرد: خلیفان ۳۳۳ کیلومتر راه دارد که از این میزان، ۱۷۶ کیلومتر شوسه و بقیه آسفالت است.

فرماندار ویژه مهاباد همچنین تامین سوخت مورد نیاز روستاهای فاقد گاز و توزیع آرد در مناطق سخت‌گذر پیش از آغاز فصل زمستان را ضروری دانست و تاکید کرد: این اقدامات باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

مسئولان باید از مکتب قائد شهید امت الگوگیری کنند

ماموستا محمود شیرین، امام جمعه خلیفان نیز در این جلسه با اشاره به سخنان رییس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل اظهار کرد: دکتر پزشکیان با سخنرانی خود بار دیگر به جهانیان نشان داد که مردم ایران، مردمی ایثارگر و مقاوم هستند و در برابر ظلم و تجاوز سر خم نمی‌کنند.

وی افزود: مسئولان نیز باید با الگوگیری از مکتب قائد شهید امت، در مسیر ایستادگی، دفاع از اسلام و خدمت صادقانه و جهادی به مردم گام بردارند.

امام جمعه خلیفان با اشاره به افتتاح طرح‌های ورزشی و عمرانی در مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نشان می‌دهد که در ایران اسلامی هیچ مسیری برای خدمت‌رسانی دور نیست و مسیر توسعه، عمران و آبادانی هیچ‌گاه مسدود نمی‌شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز امروز در سفر به شهر خلیفان، چند طرح ورزشی و عمرانی را افتتاح کرد و در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با محوریت بررسی مسائل و نیازهای توسعه‌ای این شهر حضور یافت.