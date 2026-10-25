به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مجرد از جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های عرضه بنزین در آذربایجان غربی از ابتدای آبان‌ماه خبر داد و گفت: مدیریت صف‌های انتظار و تسهیل روند سوخت‌گیری شهروندان از اهداف اجرای این طرح است.

وی افزود: از اول آبان‌ماه، کارت‌های آزاد جایگاه‌های عرضه بنزین در استان جمع‌آوری شده و ۵۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت‌های سوخت شخصی شهروندان اختصاص یافته است.

مجرد ادامه داد: با افزوده شدن این سهمیه، مجموع سهمیه ماهانه سوخت شهروندان استان به ۱۶۰ لیتر رسیده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با تاکید بر ضرورت همراه داشتن کارت سوخت شخصی هنگام مراجعه به جایگاه‌ها، گفت: شهروندان برای جلوگیری از بروز مشکل در فرآیند سوخت‌گیری، کارت سوخت خود را همراه داشته باشند.

مجرد با اشاره به محدودیت‌های برخی متقاضیان در دسترسی به کارت سوخت شخصی بیان کرد: افرادی که در انتظار دریافت کارت سوخت از طریق پست هستند، مالکان برخی خودروهای دارای مجوز تردد موقت و همچنین متقاضیان مرتبط با خودروهای نظامی، انتظامی، استیجاری و دولتی تک‌گانه، ممکن است برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با محدودیت‌هایی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه صدور و ارسال کارت سوخت از طریق پست در برخی موارد بین یک ماه تا ۴۰ روز زمان می‌برد، ادامه داد: مالکان و متقاضیانی که پیش از اول آبان‌ماه برای دریافت کارت سوخت اقدام کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در محل سکونت خود و تکمیل فرم مربوطه، برای تأمین موقت سوخت به یکی از جایگاه‌های منتخب معرفی شوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه خاطرنشان کرد: این تمهیدات با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای خاص شهروندان و دستگاه‌های مشمول، کاهش مشکلات ناشی از نداشتن کارت سوخت و تسهیل دسترسی به سوخت در چارچوب ضوابط تعیین‌شده در نظر گرفته شده است.

‌ پیش از اجرای این طرح سهم استفاده از کارت های سوخت جایگاه ها در آذربایجان غربی به ۳۵ درصد رسید که رقمی قابل توجه بود و همین امر موجب بروز صف های طولانی در جلو جایگاه های استان شده بود.