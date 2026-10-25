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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۹

ممانعت مزدوران سعودی از ورود محموله‌های کمک پزشکی به تعز

ممانعت مزدوران سعودی از ورود محموله‌های کمک پزشکی به تعز

منابع آگاه از ممانعت مزدوران عربستان سعودی در شهر تعز یمن از ورود محموله‌های کمک پزشکی به این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع آگاه اعلام کردند فرماندهان نظامی وابسته به عربستان سعودی در شهر تعز یمن، طی روزهای اخیر از ورود محموله‌های کمک پزشکی به بیمارستان‌های این شهر جلوگیری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، مزدوران عربستان در محور تعز با وجود پیگیری‌های چندروزه سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان، از ورود محموله‌های پزشکی از مسیر «الحوبان ـ جولة القصر ـ حوض الأشراف» ممانعت کرده‌اند.

این منابع هشدار داده‌اند که جلوگیری از ورود تجهیزات و کمک‌های پزشکی به بیمارستان‌های تعز، رنج بیماران و مجروحان را افزایش داده و جان افرادی را که در انتظار دریافت دارو و خدمات درمانی هستند، در معرض خطر قرار می‌دهد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شهر تعز با شرایط دشوار بهداشتی و انسانی مواجه است و دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6989874

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