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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۵۴

پیشتازی بولسانورو در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل

پیشتازی بولسانورو در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل

با شمارش حدود بیست درصد از آرای انتخابات ریاست‌‎جمهوری برزیل، بولسانورو از رقیب خود پیش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با شمارش حدود ۲۰ درصد آراء، بولسانورو با ۵۰.۴۱ درصد از آرا را به دست آورده و رقیب او لولاداسیلوا ۴۹.۵۹ درصد از آرا را از آن خود کرده است.

مراکز رأی‌گیری در سراسر برزیل ساعت ۸ صبح یکشنبه به وقت محلی برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری گشایش یافتند.

در این انتخابات، لولای ۸۰ ساله از حزب کارگران با فلاویو بولسوناروی ۴۵ ساله، پسر ارشد و وارث سیاسی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل رقابت می‌کند.

پیروزی فلاویو بولسونارو می‌تواند به بازگشت راست‌گرایان به قدرت در برزیل منجر شود و این کشور را با گرایش محافظه‌کارانه گسترده‌تر در منطقه که با دولت دونالد ترامپ در آمریکا مرتبط دانسته شده است، همسو کند.

کد مطلب 6989881

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