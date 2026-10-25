به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با شمارش حدود ۲۰ درصد آراء، بولسانورو با ۵۰.۴۱ درصد از آرا را به دست آورده و رقیب او لولاداسیلوا ۴۹.۵۹ درصد از آرا را از آن خود کرده است.

مراکز رأی‌گیری در سراسر برزیل ساعت ۸ صبح یکشنبه به وقت محلی برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری گشایش یافتند.

در این انتخابات، لولای ۸۰ ساله از حزب کارگران با فلاویو بولسوناروی ۴۵ ساله، پسر ارشد و وارث سیاسی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل رقابت می‌کند.

پیروزی فلاویو بولسونارو می‌تواند به بازگشت راست‌گرایان به قدرت در برزیل منجر شود و این کشور را با گرایش محافظه‌کارانه گسترده‌تر در منطقه که با دولت دونالد ترامپ در آمریکا مرتبط دانسته شده است، همسو کند.