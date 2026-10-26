به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: مسیر فعالیت‌های باشگاه با حمایت مردم هرمزگان و جزیره قشم، اصحاب رسانه و مسئولان در حال پیشرفت است و لازم می‌دانم از همه عزیزانی که در این مسیر همراهی و کمک می‌کنند، تشکر کنم.

وی افزود: نمایندگان محترم از جمله احمد مرادی، محمد آشوری، کلا، مسئولان هیئت فوتبال، صاحبان رسانه و خبرنگاران در شکل‌گیری این مسیر نقش حمایتی داشته‌اند و آنچه در مدت کوتاه گذشته محقق شده حاصل همین حمایت‌ها، انرژی مثبت و نگاه همراهانه است.

حضور باشگاه جزیره قشم در لیگ حرفه‌ای بسکتبال

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جزیره قشم با اشاره به وعده‌های پیشین این باشگاه و نگاه به ورزش به عنوان محرک توسعه جزیره قشم، تصریح کرد: امروز خبر تازه‌ای دارم که احتمالاً هنوز از سوی خود باشگاه منتشر نشده است باشگاه جزیره قشم در لیگ حرفه‌ای بسکتبال در سطح دوم این رشته تیم‌داری خواهد کرد.

اصولی ادامه داد: امروز این موضوع را با احمد مرادی که در تهران حضور داشتند و همچنین رضا هنگام‌پور نهایی کردیم و ایشان از افتخارات ورزشی کشور، قهرمانان ملی و چهره‌های بومی استان هرمزگان به عنوان سرمربی تیم بسکتبال باشگاه معرفی شد.

وی با بیان اینکه فعالیت این رشته با سرعت و قدرت آغاز می‌شود، گفت: امیدواریم به‌تدریج به سمت تیم‌داری در سایر رشته‌های ورزشی و ایجاد آکادمی‌های متناظر برای هر رشته حرکت کنیم تا زمینه استعدادیابی، کشف و پرورش ظرفیت‌های بومی و معرفی استعدادها به لیگ‌های حرفه‌ای کشور فراهم شود.

آغاز تمرینات بسکتبال از ابتدای هفته آینده

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جزیره قشم با اشاره به برنامه آغاز فعالیت تیم بسکتبال، اظهار کرد: از فردا آقای هنگام‌پور در جزیره قشم حضور خواهد داشت. در ابتدا از ایشان خواسته‌ایم نشستی با پیشکسوتان این رشته برگزار کند تا زمینه هم‌اندیشی و هم‌افزایی درباره مسیر پیش‌رو فراهم شود.

اصولی افزود: سازوکارهای لازم مهیا شده و سالاری نیز به عنوان سرپرست تیم در کنار ما خواهد بود. تمام موارد مورد نیاز را طی دیروز و امروز نهایی کرده‌ایم و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد از ابتدای هفته آینده شاهد آغاز فعالیت تیم و شروع تمرینات آن در جزیره قشم خواهیم بود.

تأکید بر برنامه‌محوری و کار گروهی

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان گفتار و عملکرد در مسیر پیشرفت باشگاه، بیان کرد: تصور می‌کنم صداقت و هم‌راستایی حرف و عمل در کنار مقدم دانستن منافع باشگاه، تیم و کار گروهی بر منافع فردی، شخصی و لحظه‌ای از مهم‌ترین عوامل موفقیت است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جزیره قشم، خاطرنشان کرد: کار باید با یک دکترین، مانیفست یا راهبرد مشخص و برنامه‌ریزی پیش برود. از امیرالمؤمنین (ع) نیز درباره نظم و جایگاه هر فرد در مجموعه توصیه داریم، همانند ساعت که همه اجزای آن حتی کوچک‌ترین جزء باید در جایگاه خود حرکت کنند تا فعالیت و عملکرد مجموعه به موفقیت برسد.

اصولی، ادامه داد: با صداقت، انرژی مثبت، نگاه سازنده و به دور از هرگونه منفعت‌طلبی فردی و شخصی می‌توان مسیر موفقیت را طی کرد. من نیز با افتخار، عاشقانه و صادقانه هر آنچه در توان دارم، هرچند اندک برای مردم هرمزگان و مأموریتی که در این باشگاه برای خود تعریف کرده‌ایم، به کار گرفته‌ام.

ورزش در خدمت مردم هرمزگان و جزیره قشم

وی با اشاره به شرایط کشور و ایستادگی مردم در برابر تجاوزات دشمن، اظهار کرد: مردم هرمزگان و قشم در خط مقدم مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوزات دشمن قرار دارند و همه مردم ایران، دل و جانشان در گرو وجب به وجب خاک این سرزمین است و برای دفاع از آن آمادگی دارند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جزیره قشم، تأکید کرد: قشم قلب ایران است، هرمزگان قلب ایران است و بندرعباس نیز قلب ایران است. بی‌تردید هر اندازه بتوانیم با فعالیت‌های خود مردم این استان را شاد کنیم و تأثیر مثبتی بر زندگی آنان بگذاریم، با جان و دل این کار را انجام خواهیم داد.

اصولی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه بندر و مردم آن، گفت: به قول شما بندری‌ها «هیچ‌جا بندر نابو».