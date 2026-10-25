به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دموکرات‌های آمریکا قصد دارند در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، تحقیقات تازه‌ای درباره پرونده جفری اپستین، مجرم محکوم‌شده در پرونده‌های قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی، آغاز کنند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که دموکرات‌ها معتقدند دولت دونالد ترامپ اقدامات کافی درباره پرونده اپستین انجام نداده و در افشای اسناد مرتبط با این پرونده ناکام بوده است.

«رابرت گارسیا»، عضو کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا، در این باره گفت که تحقیق درباره پرونده اپستین یکی از اولویت‌های دموکرات‌ها خواهد بود.

وی تأکید کرد که جامعه آمریکا خواستار روشن شدن ابعاد این پرونده، انتشار اسناد و تحقق عدالت برای قربانیان است.

گارسیا همچنین احتمال احضار نمایندگان بانک‌های بزرگ مرتبط با تراکنش‌های مالی جفری اپستین به کنگره برای ارائه توضیحات و شهادت درباره این پرونده را رد نکرد.

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی، به اتهام جرائم جنسی و قاچاق افراد زیر سن قانونی تحت پیگرد قرار گرفت و در سال ۲۰۱۹ در بازداشت درگذشت. پرونده او به دلیل ارتباطات گسترده‌اش با چهره‌های سیاسی و اقتصادی و پرسش‌های مطرح‌شده درباره ابعاد شبکه سوءاستفاده جنسی، همچنان مورد توجه افکار عمومی آمریکا قرار دارد.