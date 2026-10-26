افتتاح پل شهدای اقتدار کرمان در پیچ و خم وعده ها؛ لزوم توسعه معابرشهری

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: شهر کرمان با سابقه طولانی و مرکزیت در جنوب شرق کشور به دلیل عدم برنامه ریزی و توجه در سال های گذشته به لحاظ توسعه معابر عمومی عقب مانده است.

هر چند طی سال های اخیر شاهد تغییر رویه در برنامه ریزی ها هستیم، اما روند اجرای این طرح ها کند پیش می رود و این در حالی است که در سایر کلان شهرها اجرای طرح های بزرگ عمرانی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

کرمان که سابقه اجرای طرح های عمرانی بی نتیجه و ناقصی مثل میدان آزادی را در کارنامه خود دارد همچنان از داشتن معابر غیر هم سطح رنج می برد و در مکان هایی مانند میدان آزادی که سال ها به دلیل اجرای یک معبر زیر گذر مسدود بود، اجرای معابر غیر هم سطح شرقی – غربی احساس می شود.

در چهار راه های شلوغ شهر مثل طهماسب آباد و کاظمی نیز این نیاز احساس می شود.

اجرای پل سه راه سیلو با نام «شهدای اقتدار» نیز در نیمه سال 1404 در کرمان کلید خورد و قرار بود طی چند ماه به بهره برداری برسد، اما وعده های داده شده ماه به ماه عقب می افتد و ترافیک روز افزون این تقاطع مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است.

تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار در سه‌ راهی سیلوی کرمان، پروژه‌ای که قرار بود گره ترافیکی یکی از پرترددترین محورهای شهر را باز کند، به نمادی از شکاف میان وعده و عمل در مدیریت شهری تبدیل شده است.

این پروژه که مصوبه اولیه آن به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد، در حالی با تأخیرهای مکرر مواجه شده که هر بار تاریخ تازه‌ای برای افتتاح آن اعلام شده و هر بار، آن تاریخ بدون توضیح شفاف و مسئولیت‌پذیری مشخص، از دست رفته است.

چراغ سبز به پروژه سه راه سیلو

ریشه‌های ضرورت ساخت این تقاطع به سال‌ها پیش بازمی‌گردد.

طرح احداث تقاطع غیرهمسطح در سه‌راهی سیلو در سال ۱۳۹۸ تصویب رسید و مطالعات اولیه نشان داد که به دلیل وجود معارض و تأسیسات شهری، امکان احداث زیرگذر در این نقطه وجود ندارد و بنابراین طرح روگذر به تصویب رسید.

با این حال، اجرای این پروژه سال‌ها به تعویق افتاد تا سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و در حالی که برخی به طرح روگذر انتقاد داشتند، چراغ سبز نهایی روشن شد.

زنجیره‌ای از وعده‌های ناکام

عملیات اجرایی پروژه از نیمه‌های خرداد ۱۴۰۴ در محل سه‌راهی سیلو آغاز شد.

از همان ابتدا، شهرداری کرمان وعده‌های زمانی متعددی برای بهره‌برداری از آن اعلام کرد که هیچ یک محقق نشد.

نخستین وعده، افتتاح پروژه تا نوروز ۱۴۰۵بود و با فرارسیدن نوروز و ناتمام ماندن پل، این وعده جای خود را به وعده اوایل تابستان ۱۴۰۵داد.

در اردیبهشت ۱۴۰۵، معاون حمل‌ونقل شهرداری از پیشرفت ۶۰ درصدی خبر داد و اعلام کرد که پیمانکار متعهد شده تأخیرهای دو تا سه ماهه را جبران کند و پروژه را تا اوایل تیرماه تحویل دهد.

پس از آن، وعده جدید پایان مردادماه مطرح شد که آن هم محقق نشد تا در تازه‌ترین مورد، شهردار کرمان در شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که رمپ‌های پل تا سه هفته آینده آسفالت خواهد شد و در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ نیز وعده داد که پروژه به زودی افتتاح می‌شود.

اما اگر نگاهی به سازه نیمه تمام بیندازیم ابهام در زمان افتتاح این پل بیشتر می شود؛ دلایلی که مردم امیدوارند زودتر حل شوند

دلایل متعددی برای این تأخیرها اعلام شده است که برخی فنی و برخی برون‌ سازمانی هستند.

مهم‌ترین دلیل فنی، وجود معارض تأسیسات شهری و نبود نقشه‌های دقیق از سوی شرکت‌های خدمات‌رسان عنوان شده است.

به گفته معاون شهردار، محل عبور بسیاری از تأسیسات شهری حتی برای خود نهادهای متولی نیز ناشناخته بود و همین موضوع، روند اجرا را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

شرایط ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی نیز از دیگر عوامل فنی تأخیر ذکر شده است.

پیشرفت فعلی و پرسش بی‌پاسخ

با وجود همه تأخیرها، گزارش‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۵ از پیشرفت قابل توجه سازه‌ای خبر می‌دهند.

تا مردادماه ۱۴۰۵، عملیات احداث ۴۲ شمع ستون، اجرای ۳۸ شمع رمپ و تکمیل ۳۳ ستون رمپ انجام شده و تولید قطعات پیش‌ساخته و اجرای عرشه‌ها نیز پیشرفت داشته است؛ با این حال، پرسش اصلی این است که چرا پروژه‌ای که در شهریور ۱۴۰۵ از نظر سازه‌ای تا این حد پیشرفته بود، همچنان به بهره‌برداری نرسیده است؟

ترافیک چند کیلومتری در این سه راه که مراکز جمعیتی مثل شهرک مطهری و شهرک های غربی کرمان را به مرکز شهر متصل می کند و مسافرانی که از استان های غربی وارد کرمان می شوند نیز از آن عبور می کنند باعث شده نیاز به تکمیل فوری پل شهدای اقتدار بیشتر احساس شود.

با این وجود افتتاح پل شهدای خلبان در کرمان این امید را ایجاد کرده که حالا تمام توان روی پل شهدای اقتدار گذاشته می شود.

موج نوسازی زیرساخت‌های شهری در کلانشهر کرمان، پس از گشایش موفقیت‌ آمیز تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان، اکنون با تمرکز بر یکی از گلوگاه‌های حیاتی و پرتردد شهر، وارد فاز شتاب‌دهی شده است.

ایستگاه پایانی نزدیک است

در این راستا، معاون امور زیربنایی، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرمان از رسیدن به ایستگاه پایانی عملیات اجرایی در پروژه استراتژیک «شهدای اقتدار» (معروف به سه‌راه سیلو) خبر داد.

محمدرضا یحیی‌زاده، با تشریح نقشه‌ راه تکمیل این سازه مهندسی و لزوم تسریع برای ورود آن به چرخه خدمت‌رسانی گفت: این پروژه کلیدی، در چارچوب زمان‌بندی دقیق و بدون انحراف از برنامه، تا اواسط ماه آبان‌ماه آماده افتتاح و تحویل به شهروندان خواهد بود تا گره کور ترافیکی در این محور به‌طور دائمی باز شود.

پروژه در حالت شبانه‌روزی اجرا می شود

برای تحقق این هدف زمانی، ریتم عملیات در کارگاه اجرایی به حداکثر رسیده است.

یحیی‌زاده، با قدردانی از عزم جزم تیم فنی و اجرایی خاطرنشان کرد: پیمانکار و نیروهای عملیاتی معاونت امور زیربنایی، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرمان، با حذف محدودیت‌های زمانی و فعالیت شبانه‌روزی، تمام توان و ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند تا این طرح عمرانی دقیقاً در موعد مقرر و با بالاترین استانداردها به بهره‌برداری برسد.

اما طولانی شدن ساخت پل شهدای اقتدار در یکی از محورهای پرتردد کرمان، به‌ ویژه در ساعات پایانی روز و همزمان با تعطیلی ادارات و مدارس، ترافیک سنگینی را به شهروندان تحمیل کرده است.

شهروندان کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از کندی روند اجرای این پروژه، خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص و عدم تمدید آن برای تکمیل پل و مدیریت بهتر ترافیک در محدوده کارگاه شدند.

یکی از شهروندان که کارمند یکی از ادارات مرکزی شهر است، به خبرنگار مهر گفت: هر روز بعد از پایان ساعت کاری برای عبور از محدوده پل در حال ساخت، بیش از گذشته در ترافیک می‌ماند.

به گفته محمد شهریاری، مسیرهای جایگزین نیز به دلیل حجم بالای خودروها پاسخگو نیست و همین موضوع، زمان بازگشت به خانه را به طور محسوسی افزایش داده است.

این شهروند تأکید کرد که شهروندان انتظار دارند دستگاه اجرایی، برنامه زمان‌بندی دقیق پروژه را اعلام کند تا مردم بتوانند برای رفت‌وآمد روزانه خود برنامه‌ریزی کنند.

شهروند دیگری که پدر دو دانش‌آموز است، به ترافیک ساعت تعطیلی مدارس در محدوده پل اشاره کرد و گفت: در ساعات پایانی صبح و بعدازظهر، صف خودروها در نزدیکی کارگاه طولانی می‌شود و عبور از این محدوده برای خانواده‌هایی که فرزندشان را از مدرسه برمی‌دارند، دشوار شده است.

به باور مجید قاسمی، نبود مسیر امن و مشخص برای تردد دانش‌آموزان و والدین، علاوه بر اتلاف وقت، خطرهایی را نیز ایجاد کرده است.

وی از مسئولان خواست با توجه به همزمانی تعطیلی مدارس و ادارات، تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای برای این محدوده در نظر بگیرند.

ابراهیم محمدی، که در نزدیکی مسیر پل مغازه دارد، نیز به خبرنگار مهر گفت: طولانی شدن ساخت پروژه، کسب‌ و کار او و همکارانش را تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته او، محدودیت تردد و ترافیک سنگین باعث شده مشتریان کمتر به این محدوده مراجعه کنند و برخی کسبه نیز با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند.

این شهروند تأکید کرد: مردم با اصل توسعه و ساخت پل مخالف نیستند، اما انتظار دارند پروژه در زمان مقرر تکمیل شود و در طول اجرا نیز وضعیت تردد و کسب‌وکار شهروندان مدیریت شود.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روند احداث پل شهدای اقتدار در روزهای پایانی قرار دارد و تاخیر هم به دلیل بروز مسائل غیر قابل پیش بینی بوده است.

منصور ایرانمنش، افزود: عملیات اجرایی در کارگاه این پل به صورت جدی و با تلاش شبانه روزی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: با افتتاح این پل به زودی مشکلات ترافیکی رفع می شود و مردم از این خدمات بهره مند خواهند شد.

باید دید سرانجام پل شهدای اقتدار در کرمان چه زمانی افتتاح می شود و آیا ترافیک خسته کننده این بخش از شهر سرانجام به پایان می رسد.