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۴ آبان ۱۴۰۵، ۵:۲۵

گزارش‌ها از فعال شدن آژیر هشدار در ریاض و انفجار در این شهر

گزارش‌ها از فعال شدن آژیر هشدار در ریاض و انفجار در این شهر

سازمان دفاع مدنی و مدیریت بحران عربستان از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در شهر ریاض و وقوع انفجار در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که سامانه هشدار زودهنگام در شهر ریاض برای اطلاع‌رسانی درباره یک خطر احتمالی فعال شده است.

همزمان منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در پایتخت این کشور گزارش دادند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های سعودی نیز از به صدا درآمدن آژیر هشدار در ریاض به منظور هشدار به این خطر خبر داده‌اند.

همچنین منابع سعودی گزارش دادند که صدای انفجاری در پایتخت عربستان سعودی شنیده شده است.

جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حادثه و میزان خسارات احتمالی تاکنون منتشر نشده است.

کد مطلب 6989894

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