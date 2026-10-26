عملیات موفق یمن علیه خط لوله عربستان و فرودگاه ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند فرودگاه بین المللی خالد در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار دهند.

وی اضافه کرد: مراکز پمپاز نفت خام به خط لوله شرق به غرب عربستان را با تعدادی پهپاد هدف قرار دادیم.

سریع تصریح کرد: ۲ عملیات نظامی نیز علیه مراکز تجمع عناصر وابسته به دشمن سعودی و انبارهای سلاح آنها در عدن و لحج یمن با موفقیت انجام شد. این عملیات ها با شلیک چند موشک بالستیک علیه مناطق صلاح الدین در عدن و الوهط در لحج صورت گرفت.

وی گفت: این موشک های بالستیک به دقت به اهداف مورد نظر اصابت کرده و ده ها کشته و زخمی در صفوف عناصر وابسته به عربستان برجای گذاشته و انبارهای سلاح و تجهیزات نظامی آنها را منهدم کرد. بدر الحربی افسر سعودی بر این انبارهای سلاح نظارت داشت.