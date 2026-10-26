۶۰ سارق قطعات خودرو در اصفهان دستگیر شدند؛ کشف ۹۸ فقره سرقت در یک ماه

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با سرقت و صیانت از اموال شهروندان از اولویت‌های پلیس است و در همین راستا، مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با اجرای گشت‌های هدفمند و پیگیری پرونده‌های سرقت، موفق شدند در مهرماه ۶۰ نفر از سارقان قطعات خودرو را دستگیر و ۹۸ فقره سرقت را کشف کنند.

وی افزود: برخورد با سارقان، شناسایی عوامل ارتکاب جرم و پیگیری سرقت‌های ثبت‌شده، در کنار اقدامات پیشگیرانه، با هدف افزایش امنیت شهروندان و کاهش فرصت ارتکاب جرم دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر اینکه پیشگیری از سرقت تنها به اقدامات پلیس محدود نمی‌شود، از رانندگان خواست با رعایت چند نکته ساده اما اثرگذار، امکان دستبرد به خودروهای خود را کاهش دهند.

سرهنگ نیکبخت تصریح کرد: شهروندان حتی‌الامکان خودروهای خود را در پارکینگ، معابر روشن و مکان‌های دارای دوربین مداربسته پارک کنند و از رها کردن طولانی‌مدت خودرو در نقاط خلوت و کم‌نور بپرهیزند. همچنین نصب دزدگیر، قفل‌های ایمنی و تجهیزات ضدسرقت متناسب با نوع خودرو می‌تواند در افزایش ضریب امنیت آن مؤثر باشد.

وی ادامه داد: رانندگان در صورت مشاهده افرادی که به شکل غیرعادی اطراف خودروها پرسه می‌زنند یا به قطعات خودرو دستکاری می‌کنند، باید بدون ورود به درگیری مستقیم، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند؛ چراکه گزارش به‌موقع شهروندان می‌تواند زمینه واکنش سریع‌تر مأموران را فراهم کند.

این مقام انتظامی همچنین از شهروندان خواست در صورت وقوع سرقت، موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند و تا حد امکان از جابه‌جایی یا دستکاری محل و آثار احتمالی باقی‌مانده خودداری کنند تا روند بررسی و کشف جرم با دقت بیشتری انجام شود.

سرهنگ نیکبخت ابراز کرد: امنیت اموال شهروندان با همراهی مردم و پلیس بهتر تأمین می‌شود و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، توجه به محیط اطراف و گزارش موارد مشکوک، می‌تواند فرصت فعالیت سارقان را محدود کند.