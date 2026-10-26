روند صادرات کالا در مرز مهران بدون هیچ گونه مشکلی ادامه دارد

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:مرز مهران و زرباطیه عراق از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی به عراق به شمار می‌روند که در طول سال، به‌صورت مستمر فعال بوده و نقش مهمی در مبادلات تجاری و تردد مسافران بین دو کشور ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: روزانه بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون ایرانی حامل کالاهای صادراتی وارد این مرز شده و پس از انجام تشریفات مربوطه، عملیات تخلیه و انتقال کالا به کامیون‌های عراقی انجام می‌شود. همچنین، در پی بسته‌شدن موقت مرز چذابه، حجم ورود کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مرز مهران افزایش یافته است.

وی عنوان کرد:در همین راستا، گمرک مرزی مهران با افزایش نیروهای فنی و استقرار کارکنان در دو مسیر صادراتی، اقدامات لازم را برای انجام تشریفات گمرکی و تسهیل روند صادرات کالا در دستور کار قرار داده است.

کمری ادامه داد: با این حال، با توجه به ماهیت دوجانبه فرآیند مبادلات مرزی و ضرورت هماهنگی میان دو طرف ایرانی و عراقی، سرعت انجام تشریفات و خروج کامیون‌ها از پایانه مرزی زرباطیه نیز در مدیریت ترافیک کامیون‌های صادراتی و روان‌سازی جریان تجارت نقش مؤثری دارد.

وی اضافه کرد:بر همین اساس، رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم با هدف تسریع در انجام تشریفات گمرکی در طرف عراقی، تسهیل خروج کامیون‌ها از پایانه مرزی زرباطیه و کاهش زمان توقف انجام گرفته است.