به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام صادق سلطان‌زاده در دویست و سی و نهمین شب از اجتماعات شبانه چناران با اشاره به اهمیت شناخت جبهه حق و باطل، دشمن‌شناسی را از الزامات حضور آگاهانه در جبهه حق دانست و بر ضرورت حفظ هوشیاری و تداوم نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد.

سخنران و مبلغ حاضر در اجتماع شبانه چناران با بیان اینکه امروز زمان نشستن نیست، اظهار کرد: اگر مردم در صحنه باشند دشمن فرصتی برای پیشبرد اهداف خود پیدا نمی‌کند از این‌ روی حرکت در مسیر حق باید با اتکا به قدرت الهی، ایمان و حضور مؤثر در میدان همراه باشد.

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات افزود: میدان امروز از یک عرصه صرفاً نمایشی فراتر رفته و به بستری برای شکل‌گیری و تقویت ساختارهای اجتماعی تبدیل شده لذا بستری است که مردم در آن باورها، هویت ملی و حمایت خود از میهن را به نمایش می‌گذارند.

سلطان‌زاده با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سیره حضرت علی (ع) و ائمه اطهار (ع) در عرصه تعاملات اجتماعی، اتحاد و همدلی مردم را از مؤلفه‌های مهم شرایط کنونی برشمرد و ضمن حمایت از خانواده‌های شهدا از جمله مادران دانش‌آموزان شهید میناب بر همبستگی ملی و پاسداشت فداکاریهای صورت‌گرفته در راه وطن تأکید کرد.

وی با اشاره به آرمان عدالت‌ گستری و انتظار برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خاطرنشان کرد: حضور مردم در میدان باید در راستای گسترش عدالت‌ خواهی، مقابله با ظلم و تقویت روحیه مسئولیت‌ پذیری اجتماعی باشد چرا که این اجتماعات فرصتی برای بازتاب مطالبات و بیان هویت ملی فراهم می‌کند.

این سخنران با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات طی قریب به هشت ماه گفت: انگیزه شرکت‌کنندگان نه‌ تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.

وی میدان را محل ابراز هویت ملی و مطالبه‌گری دانست و بر ضرورت توجه مسئولان و دست‌اندرکاران به خواسته‌های مردم تأکید کرد.

سلطان‌زاده با اشاره به نقش خیابان در بازتاب صدای اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: حضور مردم فرصتی برای بیان مطالبات، مخالفت با ظلم و دفاع از عدالت است و این حرکت اجتماعی باید با استقامت، آگاهی و پایبندی به آرمانهای دینی همراه باشد.

این سخنران بر ضرورت مقابله با سلطه‌ جویی و حمایت از عدالت تأکید و در پایان، اجتماعات مردمی را جلوه‌ای از قدرت نرم مبتنی بر توحید دانست و گفت: هم‌صدایی مردم در سر دادن شعار الله‌اکبر نمادی از وحدت و ایمان است و این حضور می‌تواند زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت و تقویت همبستگی اجتماعی باشد.