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۴ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۹

هوای مشهد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

هوای مشهد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

مشهد- شاخص کیفیت هوای مشهد با عدد ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه شاخص ۲۴ ساعته کیفیت هوای مشهد روی عدد ۸۷ (قابل قبول) قرار دارد اما شاخص کیفیت هم‌اکنون با عدد ۱۰۱ (در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس) است.

ایستگاه‌های خیام شمالی (۱۲۵)، سرافرازان (۱۱۲)، الهیه (۱۰۸) و سجاد (۱۰۰) در وضعیت نارنجی قرار دارند.

اگرچه سایر ایستگاه‌ها فعلا از جمله ماشین‌ابزار (۹۸)، رسالت (۹۵)، نخریسی (۹۰) و مختاری (۸۰) در وضعیت زرد هستند ولی در آستانه عدد ۱۰۰ و ورود به شرایط نارنجی و ناسالم هستند.

آلاینده مسئول PM۲.۵ است. افراد حساس، سالمندان و کودکان در محدوده ایستگاه‌های نارنجی، فعالیت‌های طولانی در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 6989923

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