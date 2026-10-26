تاکید بر توسعه فضای آموزشی متناسب با نیاز مناطق متراکم البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ مدرسه جدید در استان به بهره‌برداری می‌رسد، اما برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای آموزشی باید مناطق دارای تراکم بالای دانش‌آموزی به‌صورت دقیق شناسایی و اولویت‌بندی شوند.



وی افزود: در نشست آینده شورای آموزش‌وپرورش باید گزارشی مشخص از مدارسی ارائه شود که کلاس‌های آن‌ها بیش از ۳۵ دانش‌آموز دارند تا ساخت مدارس جدید در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود و توسعه فضاهای آموزشی متناسب با نیاز واقعی هر منطقه صورت گیرد.



استاندار البرز همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای تأمین بخشی از نیازهای مالی آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: مناطق آموزشی باید راهکارهای عملی و قابل اجرا برای تقویت منابع مالی خود را بررسی کنند. ایجاد واحدهای تجاری در مدارس، در صورت امکان و با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات آموزشی، می‌تواند به تأمین بخشی از هزینه‌های مدارس کمک کند.



عبداللهی با اشاره به هزینه‌های نگهداری و تجهیز مدارس، از جمله تعمیر موتورخانه‌ها، بهینه‌سازی مصرف گاز و برق و تأمین امکانات موردنیاز، اظهار کرد: استفاده از راهکارهایی مانند نصب پنل‌های خورشیدی و بهره‌گیری از آبگرمکن‌های خورشیدی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن کاهش هزینه‌های انرژی، بخشی از منابع مدارس برای سایر نیازهای آموزشی حفظ شود.



وی با بیان اینکه هزینه‌های متعدد و بعضاً جزئی مدارس در مجموع بار مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند، افزود: مدیران و رؤسای مناطق آموزش‌وپرورش باید با تدوین برنامه‌های مشخص، ظرفیت‌های موجود را برای تأمین منابع مالی پایدار و مدیریت هزینه‌ها به کار بگیرند و گزارش اقدامات و برنامه‌های خود را در نشست آینده ارائه دهند.



استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود، بر توسعه ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی خانه المپیاد در استان باید پیگیری شود و در کنار آن، توسعه کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان و طراحی و آماده‌سازی فضاهایی به‌روز و کارآمد برای فعالیت این مراکز در دستور کار قرار گیرد.



عبداللهی همچنین با اشاره به برنامه اعزام دانش‌آموزان و دیگر گروه‌های هدف به اردوهای راهیان نور اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی امسال، اعزام بیش از ۱۵ هزار نفر پیش‌بینی شده است و لازم است سهمیه هر شهرستان مشخص و برنامه‌ریزی اجرایی آن انجام شود. همچنین امکان آغاز نخستین اعزام در روز ۱۳ آبان، هم‌زمان با برگزاری مراسمی باشکوه، بررسی شود.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌ها و مصوبات شورای آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق نیازهای آموزشی، تمرکز بر مناطق دارای تراکم بالای دانش‌آموزی، توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی باید با جدیت در دستور کار مسئولان آموزش‌وپرورش استان قرار گیرد.

