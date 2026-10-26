به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به سفر هفته گذشته فرمانده ارتش پاکستان به جمهوری اسلامی ایران گفت: در جریان دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سردار سرلشکر رضایی، پیشنهاد سفر مقام‌های عالی‌رتبه سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به تهران و برگزاری نشست مشترک با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

وی با بیان اینکه این نشست دو هدف اصلی را دنبال می‌کند، افزود: هدف نخست این سفر، تبریک به سردار سرلشکر رضایی به مناسبت احراز این مسئولیت مهم و هدف دوم، گفت‌وگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل امنیت منطقه‌ای است.

تجربه ایران در تأمین امنیت ملی به الگویی موفق تبدیل شده است

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به آنچه ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ناکامی آنها در تحقق اهدافشان خواند، اظهار کرد: با توجه به موفقیت‌های ملت ایران و نیروهای مسلح کشور، الگوی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مبتنی بر توانمندی‌های درونی و داخلی، به الگویی موفق برای امنیت‌سازی ملی تبدیل شده است.

باقری ادامه داد: از سوی دیگر، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین و تضمین شود.

وی با تأکید بر مخالفت ایران با مداخله و نفوذ قدرت‌های خارجی در منطقه تصریح کرد: هرگونه دخالت و نفوذ بیگانگان، به‌ویژه رژیم آمریکا، و همچنین نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی در هر سطحی در منطقه، مخل امنیت و ثبات منطقه است.

نشست تهران؛ گامی در مسیر شکل‌گیری امنیت درون‌زای منطقه‌ای

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت همکاری کشورهای منطقه در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در امنیت‌سازی ملی و در چارچوب ایده مؤثر این کشور برای امنیت‌سازی منطقه‌ای با مشارکت بازیگران منطقه‌ای، این نشست چهارجانبه در تهران می‌تواند گامی مؤثر و مهم در فرایند شکل‌گیری امنیت درون‌زای منطقه‌ای باشد.

باقری ابراز امیدواری کرد این ابتکار که به گفته وی، حاصل مجاهدت‌ها و تلاش‌های نیروهای مسلح و ملت ایران است، زمینه‌ساز آغاز مسیری برای ساختن منطقه‌ای امن، باثبات و برخوردار از آرامش و پیشرفت شود.

اعلام ترکیب هیئت‌های شرکت‌کننده در نشست تهران

وی در ادامه درباره سطح مقام‌های شرکت‌کننده در این نشست گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، امیر خالد، وزیر دفاع عربستان سعودی، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، در این نشست حضور خواهند یافت.