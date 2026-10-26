خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حوزه هنری انقلاب اسلامی در دوره تحول مدیریتی خود طی سه تا چهار سال اخیر، با تغییر رویکرد و حرکت به سمت تمرکززدایی از تهران، زمینه تازه‌ای برای شناسایی و پرورش استعدادهای بومی و تولید آثار هنری در استان‌ها فراهم کرده است؛ رویکردی که در استان سمنان نیز به شکل‌گیری فعالیت‌های جدیدی در حوزه ادبیات، کتاب، روایت‌نگاری و هنرهای تجسمی انجامیده است.

در گذشته، فعالیت‌های حوزه هنری در برخی شهرهای استان سمنان، به‌ویژه شاهرود، بیشتر به برگزاری نشست‌های مقطعی در مکان‌های استیجاری یا امانی محدود می‌شد؛ نشست‌هایی که هنرمندان در آن گرد هم می‌آمدند و پس از پایان برنامه، فعالیت‌ها تا جلسه بعد متوقف می‌شد.

اتخاذ رویکرد «هنر فراتر از تهران»

با تغییر سیاست‌های مدیریتی و اتخاذ رویکرد «هنر فراتر از تهران»، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان‌ها و حمایت از تولیدات هنری مبتنی بر هویت بومی در دستور کار قرار گرفت؛ مسیری که در استان سمنان نیز با تغییرات مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های جدید، زمینه پویایی بیشتر حوزه هنری را فراهم کرد.

در این دوره، فعالیت‌های حوزه هنری استان سمنان از برگزاری نشست‌های محدود فراتر رفت و تولید کتاب، پادکست، برگزاری نمایشگاه‌های هنری و تجسمی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و ادبی در دستور کار قرار گرفت؛ اقداماتی که با هدف تقویت حضور هنرمندان بومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی استان دنبال می‌شود.

اکنون رویداد چهارروزه «به روایت سمنان» به‌عنوان یکی از نتایج این روند، میزبان برنامه‌هایی برای معرفی آثار مکتوب، بازخوانی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان و تعامل میان نویسندگان و فعالان این حوزه است.

محمد اصغرزاده، رئیس حوزه هنری استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سیاست‌های تحولی حوزه هنری، روند شکل‌گیری مدرسه روایت، تولیدات فرهنگی و جزئیات برگزاری هفته فرهنگی «به روایت سمنان» توضیح داده است که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

درباره رویداد هفته سمنان یا همان «به روایت سمنان» توضیح دهید.

حوزه هنری در دوره جدید مدیریت خود، از حدود چهار سال قبل، تحولات متعددی را در دستور کار قرار داد که یکی از سیاست‌های محوری آن، شعار «هنر فراتر از تهران» بود. این رویکرد با هدف کاهش تمرکز برنامه‌های حوزه هنری در پایتخت و توجه بیشتر به سایر نقاط کشور دنبال شد تا ظرفیت‌های هنری استان‌ها نیز مجال بروز و معرفی پیدا کنند.

در همین راستا، مدیریت جدید حوزه هنری از استان‌ها خواست سند زیست فرهنگی بومی خود را در قالب نقشه تحول فرهنگی تدوین کنند تا بر اساس آن، از ظرفیت هنرمندان، نویسندگان و دیگر افراد توانمند بومی استفاده شود و زمینه تولید آثار هنری متناسب با ویژگی‌های فرهنگی هر منطقه فراهم آید.

این سند در استان سمنان چگونه تهیه شد؟

تدوین نقشه چشم‌انداز پنج‌ساله استان سمنان با رویکرد روایت بوم‌گرایانه حدود یک سال زمان برد. این برنامه‌ریزی به نتایج خوبی منجر شد که یکی از نمونه‌های آن، راه‌اندازی مدرسه روایت در مرکز استان سمنان در سال ۱۴۰۳ بود؛ مجموعه‌ای که پیش از آن در این قالب فعالیت نداشت.

در چارچوب این برنامه، چه اقداماتی انجام می‌شود؟

فعالیت‌های حوزه هنری استان سمنان را می‌توان در دو محور کلی دسته‌بندی کرد. محور نخست، آموزش و تربیت نویسندگان در حوزه‌های داستان، ناداستان و زندگی‌نامه‌نویسی است.

این مسیر در ابتدا با دعوت از استادان و برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف آغاز شد، اما به‌تدریج توانستیم ظرفیت‌های لازم را در داخل استان ایجاد کنیم و به خودکفایی در این زمینه برسیم. حتی چند دوره آموزشی نیز برای استان‌های دیگر برگزار کردیم که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ادبی استان سمنان است.

محور دوم، تولید آثار هنری و ادبی است که کتاب، رمان، مجله و نشریات و آثار داستانی و غیرداستانی را شامل می‌شود. این آثار با همکاری نویسندگان بومی و توانمند استان تولید می‌شوند و در طول سال نیز برنامه‌های مختلفی برای رونمایی و معرفی آن‌ها برگزار می‌کنیم.

هفته فرهنگی سمنان چه ارتباطی با این اقدامات دارد؟

رویداد «به روایت سمنان» حاصل مجموعه اقداماتی است که در این مدت انجام شده است. در این رویداد، کتاب‌ها، تولیدات و آثار شکل‌گرفته در این دوره رونمایی و معرفی می‌شوند و زمینه گفت‌وگو و تبادل نظر درباره آن‌ها فراهم می‌آید.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه آموزش و تربیت نویسندگان یکی از محورهای فعالیت حوزه هنری بوده است، بخش آموزشی و کارگاهی نیز برای این رویداد در نظر گرفته شده است. مجموعه این برنامه‌ها در کنار حضور نویسندگان کشوری و بازدید از جاذبه‌های استان، چارچوب هفته فرهنگی «به روایت سمنان» را شکل می‌دهد.

درباره کیفیت برگزاری این رویداد و مهمانان آن توضیح دهید.

این رویداد به مدت چهار روز و به میزبانی مدرسه روایت، واقع در جنب مسجد امام(ره) سمنان، برگزار می‌شود. در این برنامه، نویسندگان، استادان و داستان‌نویسانی از جمله محمدرضا معلمی، حجت‌الاسلام آراسته، داوود امیریان و مجید قیصری حضور دارند.

همچنین از دو دهه فعالیت فرهنگی و تولید آثار ارزشمند مهدی زارع، نویسنده بومی استان سمنان که ۲۰ سال در حوزه هنری فعالیت کرده است، تقدیر خواهد شد.

جزئیات برنامه‌های این رویداد چیست؟

رویداد «به روایت سمنان» از دوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف معرفی آثار مکتوب، تبیین ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان سمنان و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان نویسندگان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات برگزار می‌شود.

رونمایی از سه کتاب، معرفی یک نشریه، برگزاری تور روایت سمنان ویژه نویسندگان و اجرای دو برنامه تخصصی با حضور فعالان حوزه ادبیات و داستان‌نویسی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است.

درباره برنامه‌های اجراشده و پیش‌رو بفرمایید.

روز شنبه، دوم آبان‌ماه، کتاب «چادر ۱۰۱» رونمایی شد. بعدازظهر یکشنبه نیز کتاب «ساعت سه، منیریه» و مجله «کلمه» معرفی شدند. رونمایی و معرفی کتاب «پارابان» نیز برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.

همچنین تور «روایت سمنان» ویژه نویسندگان، صبح روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. برنامه «تجربه تولید» با حضور مجید قیصری و کارگاه «طنز در داستان» با حضور داوود امیریان نیز از دیگر برنامه‌های هفته فرهنگی سمنان در مدرسه روایت هستند.

برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای آشنایی با آثار تازه، بهره‌گیری از تجربه نویسندگان و فعالان ادبی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و روایی استان سمنان فراهم می‌کند.