به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عسگری، از بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده نزاع دسته‌جمعی خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده در شعبه هفتم بازپرسی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با عوامل درگیری‌های دسته‌جمعی افزود: مقابله با رفتارهای مجرمانه و رسیدگی قاطع و قانونی به پرونده‌های نزاع و درگیری، با هدف پیشگیری از تکرار این حوادث و صیانت از حقوق شهروندان در دستور کار قرار دارد.

معاون دادستان مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: برخورد قانونی با عوامل درگیری و پیگیری قضایی این پرونده‌ها، از الزامات تأمین امنیت جامعه و ارتقای احساس امنیت شهروندان است.