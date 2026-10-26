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۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۰

بازداشت ۱۱ نفر در پرونده نزاع دسته‌جمعی در چهارمحال و بختیاری

بازداشت ۱۱ نفر در پرونده نزاع دسته‌جمعی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-معاون دادستان مرکز چهارمحال و بختیاری از بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده نزاع دسته‌جمعی خبر داد و گفت: این پرونده در شعبه هفتم بازپرسی در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عسگری، از بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده نزاع دسته‌جمعی خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده در شعبه هفتم بازپرسی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با عوامل درگیری‌های دسته‌جمعی افزود: مقابله با رفتارهای مجرمانه و رسیدگی قاطع و قانونی به پرونده‌های نزاع و درگیری، با هدف پیشگیری از تکرار این حوادث و صیانت از حقوق شهروندان در دستور کار قرار دارد.

معاون دادستان مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: برخورد قانونی با عوامل درگیری و پیگیری قضایی این پرونده‌ها، از الزامات تأمین امنیت جامعه و ارتقای احساس امنیت شهروندان است.

کد مطلب 6989948

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