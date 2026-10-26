  1. استانها
  2. فارس
۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۵

تقویت مشارکت دختران دانشجو در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها

تقویت مشارکت دختران دانشجو در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها

جهرم-مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس برضرورت تقویت مشارکت دختران دانشجو،حمایت ازفعالیت‌های فرهنگی و بهره‌گیری ازظرفیت نهادهای شهرستانی برای رفع چالش‌های تشکل‌های دانشجویی تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه ذوالقدری صبح دوشنبه در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ضمن بررسی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این انجمن، بر ضرورت گسترش تعامل میان تشکل‌های دانشجویی و دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: تنها به برخی جنبه‌های شخصیت ایشان پرداخته می‌شود، در حالی که ابعاد گسترده‌ای از زندگی و سیره آن حضرت می‌تواند به‌عنوان الگویی برای جامعه معرفی شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به شجاعت، حمایت حضرت زهرا(س) از امیرالمؤمنین(ع)، جایگاه اجتماعی و خطبه‌های ایشان، بر ضرورت تبیین جامع‌تر سیره این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد.

ذوالقدری با بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود، تعامل با فرمانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های شهرستان را راهکاری برای پشتیبانی از فعالیت‌های دانشجویی دانست و بر بررسی ظرفیت کارگاه‌های درآمدزا برای تأمین بخشی از هزینه‌های برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.

پیگیری مطالبات دختران نوجوان و جوان جهرم

وضعیت کارگروه دختران نوجوان و جوان شهرستان جهرم و ظرفیت‌های آن برای پیگیری مطالبات این گروه نیز از دیگر محورهای نشست بود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس از پیگیری موضوع با مشاور امور بانوان فرمانداری جهرم خبر داد و بر ضرورت حضور نماینده انجمن در جلسات این کارگروه برای طرح مسائل و مطالبات دختران تأکید کرد.

تأکید بر گسترش همدلی و مدارا در جامعه

در بخش دیگری از این دیدار، موضوع نحوه تعامل تشکل‌های دانشجویی با دانشجویان دارای دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.

ذوالقدری با تأکید بر ضرورت شناخت جامعه و پرهیز از طرد افراد اظهار کرد: «ما به‌عنوان کسانی که دغدغه اجتماع داریم، رسالتمان این است که بتوانیم فضای همدلی، همراهی، مهربانی، انسانیت، اخلاق و مدارا را در جامعه گسترش بدهیم.»

در پایان این نشست، بر پیگیری مسائل و مطالبات دختران دانشجو از طریق ظرفیت‌های موجود در شهرستان و تقویت تعامل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم با دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس تأکید شد.

کد مطلب 6989956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها