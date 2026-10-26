به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه ذوالقدری صبح دوشنبه در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ضمن بررسی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این انجمن، بر ضرورت گسترش تعامل میان تشکل‌های دانشجویی و دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: تنها به برخی جنبه‌های شخصیت ایشان پرداخته می‌شود، در حالی که ابعاد گسترده‌ای از زندگی و سیره آن حضرت می‌تواند به‌عنوان الگویی برای جامعه معرفی شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به شجاعت، حمایت حضرت زهرا(س) از امیرالمؤمنین(ع)، جایگاه اجتماعی و خطبه‌های ایشان، بر ضرورت تبیین جامع‌تر سیره این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد.

ذوالقدری با بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود، تعامل با فرمانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های شهرستان را راهکاری برای پشتیبانی از فعالیت‌های دانشجویی دانست و بر بررسی ظرفیت کارگاه‌های درآمدزا برای تأمین بخشی از هزینه‌های برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.

پیگیری مطالبات دختران نوجوان و جوان جهرم

وضعیت کارگروه دختران نوجوان و جوان شهرستان جهرم و ظرفیت‌های آن برای پیگیری مطالبات این گروه نیز از دیگر محورهای نشست بود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس از پیگیری موضوع با مشاور امور بانوان فرمانداری جهرم خبر داد و بر ضرورت حضور نماینده انجمن در جلسات این کارگروه برای طرح مسائل و مطالبات دختران تأکید کرد.

تأکید بر گسترش همدلی و مدارا در جامعه

در بخش دیگری از این دیدار، موضوع نحوه تعامل تشکل‌های دانشجویی با دانشجویان دارای دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.

ذوالقدری با تأکید بر ضرورت شناخت جامعه و پرهیز از طرد افراد اظهار کرد: «ما به‌عنوان کسانی که دغدغه اجتماع داریم، رسالتمان این است که بتوانیم فضای همدلی، همراهی، مهربانی، انسانیت، اخلاق و مدارا را در جامعه گسترش بدهیم.»

در پایان این نشست، بر پیگیری مسائل و مطالبات دختران دانشجو از طریق ظرفیت‌های موجود در شهرستان و تقویت تعامل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم با دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس تأکید شد.