به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل آن که نروژ جایزه صلح نوبل را به وی نداده، این کشور را افتضاح و کثیف خواند.

وی از اعطای جایزه صلح نوبل به نافی پیلای یکی از مسئولان سابق سازمان ملل انتقاد کرد و مدعی شد که کسی قبلا نام این زن را نشنیده بود. ترامپ این پرسش را مطرح کرد که آیا ممکن است در نهایت دو جایزه اهدا کنند؟

رویترز نیز به نقل از ترامپ گزارش داد، مهاجران نروژی در آمریکا مورد استقبال قرار نمی گیرند چرا که کمیته این کشور جایزه نوبل را به وی نداده است.

چندی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بارها به خاطر التماسش برای دریافت جایزه نوبل و دستاورد سازی های خیالی به همین منظور مورد تمسخر قرار گرفته بار دیگر خواهان دریافت جایزه صلح نوبل شد و این بار جایزه پولیتزر را نیز به آن افزود.

این حرکت ترامپ موجی از انتقادات و تمسخرها را علیه وی برانگیخت. ترامپ مدعی شد که به دلیل نوشته هایش شایسته دریافت جایزه پولیتزر است اما نه جایزه صلح را دریافت کرده و نه جایزه پولیتزر را.