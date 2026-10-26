محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های جوی استان قم اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، خروجی مدل‌های عددی و تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت جوی استان از روز دوشنبه چهارم آبان تا سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ با آسمانی صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در برخی ساعات همراه خواهد بود.



وی گفت: در روز دوشنبه، آسمان استان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد خواهیم داشت که از بعدازظهر با افزایش ابر همراه خواهد شد.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به شرایط وزش باد در روز دوشنبه افزود: جهت وزش باد شرقی خواهد بود و سرعت آن در بازه ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان با بیان اینکه بیشینه دمای هوای شهر قم در روز دوشنبه به ۲۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، اظهار کرد: کمینه دمای ثبت‌شده برای این روز ۱۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی در ادامه به وضعیت جوی استان در روز سه‌شنبه پنجم آبان اشاره کرد و گفت: آسمان قم در این روز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ می‌دهد.



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: جهت باد در روز سه‌شنبه همچنان شرقی است و سرعت آن بین ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود.



ترابیان با اشاره به تغییرات دمایی پیش‌رو عنوان کرد: روند کلی دمای هوا در روز سه‌شنبه کاهشی خواهد بود و بیشینه دمای شهر قم از ۲۸ درجه در روز دوشنبه به ۲۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



وی ادامه داد: کمینه دمای هوای شهر قم در روز سه‌شنبه نیز ۱۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با کمینه دمای روز دوشنبه یک درجه کاهش نشان می‌دهد.



دستجرد خنک‌ترین و جمکران گرم‌ترین نقطه استان



وی گفت: بررسی داده‌های دمایی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان قم طی ۲۴ ساعت گذشته نیز نشان می‌دهد که دستجرد با ثبت دمای ۹.۵ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه را در میان مناطق گزارش‌شده استان داشته است.



ترابیان افزود: بر اساس این گزارش، جمکران با ثبت بیشینه دمای ۲۸.۶ درجه سانتی‌گراد در ساعات بعدازظهر، گرم‌ترین نقطه استان قم در بازه زمانی یادشده بوده است.