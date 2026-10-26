داداشی: بارش باران تا صبح چهارشنبه در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی دوشنبه تا صبح چهارشنبه در استان است و پدیده غالب افزایش ابر همراه با افزایش باد لحظه‌ای و بارش باران و در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعدوبرق (غرب و جنوب غرب) و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

وی در خراسان شمالی افزود: بارندگی‌ها در دوشنبه بیشتر در مناطق غربی استان متمرکز است و برای سه‌شنبه در ساعت‌های بعدازظهر تا چهارشنبه صبح بیشتر در شرق و شمال شرق استان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: چهارشنبه صبح به‌تدریج کاهش ابر و پدیده غالب وزش باد خواهد بود و روز پنجشنبه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و برای روز جمعه از اواسط روز افزایش ابر و در ساعت‌های شب در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه مناطق شرقی بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه رقیق مورد انتظار است.

داداشی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی طی دوشنبه و سه‌شنبه با توجه به افزایش ابر، افزایش ۱ الی ۳ درجه‌ای دمای کمینه و کاهش ۲ الی ۴ درجه‌ای دمای بیشینه قابل انتظار خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: سردترین نقطه استان از ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۳ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه جاجرم با بیشینه دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۹ و بیشینه آن ۲۱ درجه سانتی‌گراد بوده است.