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۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۸

دویست‌وچهلمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وچهلمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وچهلمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» شامگاه دوشنبه با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وچهلمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، در قالب هفته سی‌وپنجم تجمعات شبانه، شامگاه دوشنبه در این شهر برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در چهارراه بسیج کرمانشاه آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تأکید خواهند کرد.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام خونخواهی رهبر شهید از دیگر محورهای برگزاری این تجمع عنوان شده است.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و دویست‌وچهلمین گردهمایی از این مجموعه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6989981

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