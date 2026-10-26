به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وچهلمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، در قالب هفته سی‌وپنجم تجمعات شبانه، شامگاه دوشنبه در این شهر برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در چهارراه بسیج کرمانشاه آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تأکید خواهند کرد.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام خونخواهی رهبر شهید از دیگر محورهای برگزاری این تجمع عنوان شده است.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و دویست‌وچهلمین گردهمایی از این مجموعه به شمار می‌رود.