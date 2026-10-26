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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۰

مسابقه «محراب نور» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

مسابقه «محراب نور» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

شهرکرد- دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از برگزاری مسابقه مطالعاتی «محراب نور» با موضوع نماز در سیره فاطمی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و اعلام اینکه فراخوان مسابقه مطالعاتی «محراب نور» با موضوع نماز در سیره فاطمی چهارمحال و بختیاری منتشر شده است، اظهار کرد: این بانوی بزرگوار در تمام ساحت‌های زندگی یک الگو نه فقط برای زنان بلکه برای همه انسان‌ها هستند.

دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بُعد عبادی سیره حضرت صدیقه طاهره (س) از ماندگارترین ابعاد حیات ایشان است، ادامه داد: بر این اساس ایشان را با القابی همچون «عابده»، «زاهده»، «راکعه» و «ساجده» می‌شناسیم که نشان از کثرت دعا و تضرع و عبادت ایشان در پیشگاه خداوند متعال دارد.

کریمی بیان کرد: نماز در سیره کلامی و عملی حضرت زهرا (س) نه یک تکلیف تحمیلی بلکه از سر نیاز و عشق به محضرت ذات اقدس الهی می‌دانستند لذا این فریضه، اولویت و محور زندگی ایشان به‌شمار می‌رود و خاصه در موعد شب به عبادت می‌پرداختند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان با اشاره به اینکه در ایام فاطمیه مسابقه محراب نور از سوی این ستاد و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، آشنایی مخاطبان با سیره کلامی و عملی حضرت درباره فریضه الهی نماز است.

کریمی یادآور شد: علاقه‌مندان تا ۲۵ آبان‌ماه فرصت دارند پس از دریافت محتوای مسابقه از کانال اطلاع‌رسانی ستاد اقامه نماز استان ارسال کنند.

کد مطلب 6989988

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