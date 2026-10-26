عبور طلا از کانال ۴ هزار دلار؛ بهای هر اونس طلا به ۴۰۱۴ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازار جهانی فلزات گرانبها، در معاملات اخیر بازار جهانی، بهای هر اونس طلا با افزایشی معادل ۱۵.۶۰ دلار و رشد ۰.۳۹ درصدی همراه شد و به رقم ۴,۰۱۴.۱۹ دلار بالغ گردید تا به این ترتیب، این فلز گرانبها مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفته و حضور خود در کانال ۴ هزار دلاری را تثبیت کند.

بر اساس داده‌های منتشره از آمارهای معاملاتی، شکل‌گیری این روند افزایشی جدید در شرایطی رخ داده است که بازار طلا نوسانات مثبتی را از خود بروز داده و گستره تغییرات روزانه قیمت آن با شیبی رو به بالا همراه بوده است؛ رویدادی که به نوبه خود نگاه و تمرکز فعالان بازارهای مالی، تحلیلگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران را بیش از پیش به سوی این دارایی امن جلب کرده است.