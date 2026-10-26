به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این آزمون با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های قرآنی، ارزیابی عملکرد مؤسسات و مراکز آموزشی و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه قرآن و عترت برگزار می‌شود.

وی افزود: ایجاد انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، و تقویت فعالیت‌های آموزشی مؤسسات قرآنی مردمی از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.

امکان شرکت در آزمون بدون محدودیت سنی

رئیس اداره امور قرآنی کردستان با اشاره به شرایط شرکت در آزمون بیان کرد: تمامی بانوان و آقایان بدون محدودیت سنی می‌توانند در رشته‌های مختلف این دوره شرکت کنند و ثبت‌نام به‌صورت داوطلب آزاد یا از طریق مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌های آموزش‌وپرورش و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد امکان‌پذیر است.

گلباغی ادامه داد: آزمون در رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم و کارویژه به‌صورت کتبی و در رشته‌های معارف قرآن و اهل بیت (ع) و مهارت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه راهنمای منابع آزمون در سامانه حمد به نشانی qia.ir در دسترس داوطلبان قرار دارد، گفت: امکان ثبت‌نام در رشته‌های الکترونیکی و غیرحضوری نیز همچنان فراهم است.

گواهینامه، جوایز نقدی و خدمات صندوق اعتباری هنر

رئیس اداره امور قرآنی کردستان درباره امتیازات در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌کنندگان اظهار کرد: داوطلبان برای قبولی در تمامی رشته‌ها باید حداقل نمره ۷۰ از ۱۰۰ را کسب کنند و به قبول‌شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا می‌شود.

گلباغی افزود: قرآن‌آموزانی که در ۱۳ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم نمره قبولی کسب کنند، به ازای هر جزء جدید، پنج میلیون ریال جایزه دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: برای قبول‌شدگان سرفصل‌های کارویژه و معارف قرآن و اهل بیت (ع) نیز هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی از طریق قرعه‌کشی در نظر گرفته شده است.

گلباغی ادامه داد: قبول‌شدگان رشته‌های حفظ ۲۰ جزء به بالا، علاوه بر برخورداری از گواهینامه و جوایز تعیین‌شده، امکان بهره‌مندی از خدمات صندوق اعتباری هنر، از جمله بیمه مشاغل آزاد، بیمه تکمیلی و تسهیلات ضروری را خواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه پرداخت جوایز حافظان مطابق ضوابط اعلام‌شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً بر مبنای کسب نمره قبولی در آزمون سراسری انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سوابق محفوظات قرآن‌آموزان در آزمون‌های حفظ عمومی و رویداد ملی حافظ‌شو نیز نزد ستاد اجرایی موجود است.

تقدیر از قرآن‌آموزان و مؤسسات برتر

رئیس اداره امور قرآنی کردستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معرفی برگزیدگان گفت: با هدف ایجاد رقابت سازنده میان قرآن‌آموزان و مؤسسات شرکت‌کننده، از برگزیدگان در دو سطح استانی و کشوری تقدیر می‌شود.

وی افزود: مراسم تجلیل از برگزیدگان کشوری توسط ستاد اجرایی آزمون و آیین تقدیر از برگزیدگان استانی به همت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها برگزار خواهد شد.

گلباغی بیان کرد: استان‌ها با توجه به شاخص‌هایی همچون جمعیت، تعداد مؤسسات قرآنی و عملکرد سال‌های گذشته در چهار سطح ویژه، الف، ب و ج ارزیابی می‌شوند. پس از اعلام نتایج، میزان مشارکت و تعداد قبولی‌ها در رشته‌های مختلف مبنای شناسایی و معرفی استان‌ها و مؤسسات برتر قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: ارزیابی مؤسسات به تمامی مراکز شرکت‌کننده، از جمله مؤسسات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دارالقرآن‌های آموزش‌وپرورش و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اختصاص دارد.

آزمون کتبی در ۶ شهرستان کردستان برگزار می‌شود

گلباغی در تشریح محل برگزاری آزمون کتبی در استان اظهار کرد: آزمون رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم در شش حوزه امتحانی سنندج، قروه، دیواندره، سقز، مریوان و کامیاران برگزار می‌شود و این آزمون بدون نمره منفی خواهد بود.

وی درباره محل برگزاری آزمون در شهرستان‌ها توضیح داد: حوزه سنندج در هنرستان دخترانه هنرهای زیبای سنندج و حوزه قروه در کانون فرهنگی شهید مطهری واقع در خیابان شریعتی مستقر است. حوزه قروه شهرهای دهگلان، بلبان‌آباد، درج، دلبران و سریش‌آباد را نیز پوشش می‌دهد.

رئیس اداره امور قرآنی کردستان افزود: حوزه دیواندره در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان، با پوشش شهرهای بیجار و یاسوکند، و حوزه سقز در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد سقز، برای داوطلبان شهرهای سقز و بانه در نظر گرفته شده است.

گلباغی ادامه داد: داوطلبان مریوان و سروآباد در دانشگاه پیام نور مریوان و شرکت‌کنندگان کامیاران و موچش در هنرستان کار و دانش واقع در بلوار اسدآبادی کامیاران در آزمون حضور می‌یابند.

وی در پایان با اشاره به ثبت‌نام ۹۸۶ نفر در مجموع رشته‌های بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در کردستان، از علاقه‌مندان خواست برای اطلاع از منابع و شرایط شرکت در آزمون به سامانه حمد مراجعه کنند.