بعثت کرمانشاه به دنبال جبران شکست در دیدار با فولاد نوین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، فردا سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه در چارچوب هفته هفتم این رقابت‌ها به مصاف فولاد نوین خوزستان می‌رود. این دیدار از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و بعثت در این مسابقه خارج از خانه به میدان خواهد رفت.

بعثت کرمانشاه در آخرین دیدار خود برابر پارس جنوبی جم با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و حالا در پی جبران این نتیجه و بازگشت به مسیر امتیازگیری است.

بر اساس جدول رده‌بندی پس از شش مسابقه، بعثت با ۷ امتیاز در رتبه نهم لیگ یک قرار دارد. این تیم تاکنون ۲ پیروزی، یک تساوی و ۳ شکست را تجربه کرده و با ۷ گل زده و ۶ گل خورده، تفاضل گل مثبت یک دارد.

قرار گرفتن بعثت در میانه جدول نشان می‌دهد که فاصله امتیازی تیم‌ها در این بخش از رقابت‌ها اهمیت زیادی دارد و کسب پیروزی می‌تواند موقعیت این تیم را بهبود ببخشد. در مقابل، از دست دادن امتیاز در هفته‌های متوالی ممکن است باعث شود بعثت از تیم‌های بالاتر فاصله بگیرد؛ به همین دلیل، دیدار پیش‌رو برای تثبیت جایگاه و نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالانشین اهمیت دارد.

آمار گل‌های بعثت نشان می‌دهد این تیم تا اینجای فصل در مجموع عملکردی مثبت از نظر تفاضل گل داشته است، اما سه شکست در شش مسابقه بیانگر آن است که برای دستیابی به ثبات بیشتر، امتیازگیری منظم‌تری نیاز دارد. تبدیل موقعیت‌های گلزنی به گل و کاهش اشتباهات در خط دفاع می‌تواند در نتیجه بازی برابر فولاد نوین تعیین‌کننده باشد.

بعثت برای عبور از این مسابقه دشوار خارج از خانه باید ضمن حفظ انسجام تیمی، از فرصت‌های خود به‌خوبی استفاده کند. کسب سه امتیاز برابر فولاد نوین می‌تواند علاوه بر جبران بخشی از امتیازهای ازدست‌رفته، شرایط این تیم کرمانشاهی را برای ادامه فصل و رقابت در جدول رده‌بندی بهتر کند.