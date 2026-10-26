به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری صبح دوشنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در هیئت انصارالمهدی (عج) شهرکرد با تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و اشاره به اینکه جامعه با طهارت هم حق‌طلب و هم حق‌پذیر است، اظهار کرد: انسان‌ها اگر حق‌پذیر باشند، مسئولیت‌پذیر هم خواهند بود و متوجه حق جامعه و حق مملکت بر خودشان می‌شوند.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه قرآن کریم در آیه ۲۰ از سوره مبارکه مائده انسان‌ها را به قدرشناسی نعمت‌ها دعوت می‌کند، ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی که خدا به جامعه عطا فرمود، رهبری است و خدای سبحان انبیا را فرستاد تا جامعه پریشان و پشیمان نشود؛ جامعه در پرتو رهبری هم راهش را پیدا می‌کند و هم از راهی که می‌رود پشیمان نخواهد شد.

طاهری بیان کرد: در آیات بعدی این سوره مبارکه داریم که جامعه اگر قدر رهبری الهی را نداند و به هر بهانه‌ای تبعیت نکند، به بلا گرفتار خواهد شد. قوم موسی مسئولیت اجتماعی خود را نفی کردند و حاضر نشدند هزینه حق شوند.

از حق‌پذیری تا قیام برای مبارزه با انحراف

وی با تصریح اینکه برای ورود به مکتب حق و اهل بیت علیهم السلام باید ضمن طهارت، حق‌خواه و حق‌پذیر باشیم، گفت: همچنین باید انحرافات را از لسان هر کسی که جاری شد با مسئولیت‌پذیری بشناسیم و علیه آن مقابله و قیام کنیم. امام خمینی (ره) هم به تأسی از فراز وحیانی «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» (سبأ/۴۶) علیه انحرافات به پا خاستند و قیام کردند.

طاهری با تأکید بر اینکه جامعه حق‌خواه و عدالت‌جو وقتی انحرافات را شناخت برای قیام و مبارزه با آن حاضر است هزینه بدهد، گفت: پیامبر (ص) چهل سالگی محبوب همه خلایق مکه بودند و مردم ایشان را به «محمد امین» می‌شناختند اما زمانی که به رسالت مبعوث شد، همشهریانش به او سنگ پرت می‌کردند و بعدها حتی علیه ایشان بالغ بر ۸۰ جنگ راه انداختند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با تصریح اینکه مهاجران تمام اموال خود در مکه و انصار نصف دارایی خود را در زمان هجرت پیامبر از مکه به مدینه هزینه کردند، افزود: پرسش اینجاست که امروز آیا ما حاضریم برای کشور و انقلاب هزینه کنیم؟ اگر ما انقلاب نمی‌کردیم و رهبری امامین انقلاب را نداشتیم آیا امروز به این درجه از پیشرفت و قدرت می‌رسیدیم؟

طاهری با اشاره به بعثت ملت ایران و نسبت آن با مسئولیت تاریخی شیعه، تصریح کرد: در طول تاریخ هر آسیبی که به امام و رهبر جامعه می‌رسید، تشیع هزینه آسیب‌رسانی به ایشان را زیاد می‌کرد؛ در این راستا باید به مفهوم دو واژه «دَم» و «ثار» در معارف قرآنی و روایی توجه کنیم که دم مقوله‌ای شخصی و ثار، حق جامعه است.

خونخواهی، حق اجتماعی ملت مبعوث‌ است

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تصریح کرد: بزرگ‌ترین رهبر تاریخ ایران را به شهادت رساندند و حق اجتماعی ملت مبعوث‌ این است که خون‌خواه امام شهیدشان باشند. اگر از رسالت خون‌خواهی غفلت کنیم امنیت جامعه برای همیشه از بین خواهد رفت چرا که خون‌خواهی مسئله یک فرد نیست بلکه امری اجتماعی است.

طاهری با تأکید بر اینکه هزینه آسیب و اهانت و دشمنی با امام جامعه باید بسیار بالا باشد، گفت: ادبیات قرآن و اهل بیت این است که اگر کسی به نبی خدا و رهبر جامعه اهانت کرد، حکمش قتل است چرا که هر نوع آسیب به رهبر باعث اختلال در انسجام اجتماعی و امنیت جامعه خواهد شد.

وی با تصریح اینکه مأموریت ملت مبعوث خون‌خواهی امام شهید است که توسط شرار زمان به شهادت رسیدند، گفت: اگر بشر امروز از این مأموریت کوتاهی کند، عزت و افتخار تاریخی او از بین خواهد رفت. در آیات شریفه سوره مائده می‌خوانیم یاران حضرت موسی که او را همراهی نکردند، ۴۰ سال سرگردان شدند.

طاهری با اشاره به اینکه امام شهیدمان فرمودند هزینه مقاومت از سازش کمتر است، گفت: امروز می‌بینیم همه کشورهایی که با استکبار و صهیونیسم جهانی سازش کردند، به چه وضعیتی گرفتارند و این یک مسئله و حرکت تاریخی اثرگذار است.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به فضل الهی مسئولان، نیروهای مسلح مقتدر و مردم مبعوث ایران در سنگر خیابان به دنبال خونخواهی هستند اگرچه برخی‌ها هم به ضعف و ترس گرفتارند و یا منفعتشان در آن نیست.