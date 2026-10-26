به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، مایکل اولری رئیس اجرایی شرکت رایان ایر هولدینگز اعلام کرد که قیمت بلیط هواپیما در اروپا ممکن است طی ۱۲ ماه آینده با یک جهش بی سابقه در تاریخ این قاره رو به رو شود.

این نابه سامانی و افزایش شدید قیمت ها در اروپا به دلیل تنش ها در منطقه و جنگ افروزی آمریکا علیه ایران به ویژه اختلال در تنگه هرمز رخ داده است.

وی گفت که حاشیه سود شرکت های هواپیمایی تحت فشارهای شدیدی قرار خواهد گرفت و آیا افزایش اعمال شده در عوارض سوخت به تنهایی می تواند هزینه های سرسام آور ناشی از افزایش قیمت نفت را جبران کند؟

اولری بیان کرد: بیشتر شرکت های هواپیمایی اروپا از جمله رایان ایر پوشش ریسک کافی برای محافظت در برابر نوسانات قیمت نفت در سال آینده را ندارند. ۸۵ درصد از نیاز سوختی ما برای سال آینده تحت پوشش قراردادهای پوشش ریسک قرار نگرفته است و بیشتر شرکت های هواپیمایی دیگر اروپا نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند.