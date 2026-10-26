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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۸

اختصاص ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی به بهزیستی کردستان

اختصاص ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی به بهزیستی کردستان

سنندج- معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان از اختصاص ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی به استان خبر داد و گفت: این اعتبار نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش دارد.

پرویز ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبارات اشتغال‌زایی کردستان از محل منابع ملی و استانی تأمین شده و با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت استقلال اقتصادی مددجویان زیرپوشش بهزیستی اختصاص یافته است.

وی افزود: افزایش دو برابری این اعتبارات، زمینه مناسبی برای گسترش کسب‌وکارهای خرد، توسعه مشاغل خانگی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه هدف این سازمان فراهم می‌کند.

معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان همچنین از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای کارفرمایان خبر داد و بیان کرد: بهزیستی علاوه بر پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال فردی، بسته‌های تشویقی نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته است.

ساعدی ادامه داد: این حمایت‌ها با هدف افزایش جذب و به‌کارگیری افراد واجد شرایط از جامعه هدف بهزیستی در واحدهای تولیدی و سایر بخش‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

کد مطلب 6990015

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
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      درود بر پرسنل زحمتکش بهزیستی کردستان

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