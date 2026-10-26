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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

جواد قارایی به راسته عطاری‌ها در بازار حسین‌خانی رفت

جواد قارایی به راسته عطاری‌ها در بازار حسین‌خانی رفت

زاهدان- جواد قارایی به راسته عطاری‌ها در بازار حسین‌خانی رفت و با کسبه گفتگو کرد.

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کد مطلب 6990016

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