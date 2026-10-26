به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در حاشیه پنجمین کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق (WCCE ۲۰۲۶) در جاکارتا، دیدار دوجانبه‌ای میان ایرنه عمر، معاون وزیر اقتصاد خلاق اندونزی و اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‎‌بنیان ریاست جمهوری با حضور محمد بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی برگزار شد.

در این دیدار، دو طرف درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه اقتصاد خلاق، از جمله تولید مشترک فیلم، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای، صنایع‌دستی سنتی، مد و پوشاک اسلامی و نیز تبادل دانش و تجربه میان فعالان و استعدادهای خلاق دو کشور گفتگو کردند.

همچنین، گسترش همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق، توسعه دسترسی به بازارهای دو کشور و امکان تدوین تفاهم‌نامه همکاری در این حوزه برای ایجاد چارچوبی مشخص در راستای تقویت تعاملات دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.