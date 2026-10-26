به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت که دشمنان یمن هنوز ابعاد توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی‌ را که یمنی‌ها از سال ۲۰۱۴ ایجاد کرده‌اند، درک نکرده‌اند.

وی با اشاره به این موضوع اظهار داشت که صنعا اکنون از امکانات پیشرفته و تجربه‌های انباشته‌ شده‌ای برخوردار است که فراتر از تصوری است که مخالفان از یمنی ها دارند.

الفرح در مطلبی در صفحه شخصی خود توضیح داد که ادامه تعامل با صنعا به‌ عنوان صرفاً یک گروه شبه‌نظامی و دست‌کم گرفتن توانایی‌های نظامی و اطلاعاتی آن، نشان‌دهنده ناتوانی در درک تحولات یمن طی سال‌های گذشته است.

وی افزود که چنین نگرش خود برتر بینانه‌ای باعث می‌شود مخالفان، توانمندی‌های یمن را دست‌کم بگیرند؛ تا جایی که در نهایت با نتایج میدانی روبه‌رو می‌شوند که آن‌ها را وادار می‌کند به دنبال توضیحات و توجیهات دیگری بگردند.

این مقام یمنی خاطرنشان کرد که مشکل صرفاً به کمبود اطلاعات مربوط نمی‌شود، بلکه به نپذیرفتن واقعیت‌ها یا امتناع از اعتراف به آن‌ها نیز بازمی‌گردد. به گفته او، دست‌کم گرفتن دشمن از قدرت او نمی‌کاهد، بلکه توانایی ارزیابی واقع‌بینانه امکانات را از کسانی که او را دست‌کم می‌گیرند، سلب می‌کند و آن‌ها را بیش از پیش در معرض پرداخت بهای محاسبات اشتباهشان قرار می‌دهد.

الفرح تأکید کرد که صنعا در شرایط کنونی اساساً با صنعا در سال ۲۰۱۵ تفاوت دارد و توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی‌ آن فراتر از تصور مخالفان آن است. وی این موضوع را نتیجه روندی از توسعه و آماده‌سازی دانست که بر ماهیت رویارویی و شیوه مدیریت عملیات تأثیر گذاشته است.

وی همچنین توضیح داد که هدف قرار دادن مواضع دشمن بر پایه اطلاعات و ارزیابی‌های دقیق اطلاعاتی انجام می‌شود؛ موضوعی که اهمیت جمع‌آوری اطلاعات و راستی‌آزمایی آن‌ها را در تعیین اهداف و اتخاذ تصمیم‌های میدانی نشان می‌دهد.